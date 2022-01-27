Про це сказав заступник директора Департаменту інформації та друку міністерства закордонних справ Росії Олексій Зайцев під час брифінгу, який відбувся у четвер, 27 січня.
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Росія стягує війська до кордонів України
Ці заяви звучать на тлі стягування Росією військ до кордонів України, яке триває з жовтня 2021 року.
- З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.
- У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.
Україна готова протистояти Росії: коротко
- Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
До теми 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу