Неприятное бремя, – Малюська назвал последствия статуса олигарха

Результатов законопроекта об олигархах должно быть два. Конфликт интересов должен прекратить существование, а статус олигарха – стать неприятным бременем.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр юстиции Денис Малюська. Он отметил, что олигархи должны выбрать или они в политике, или в бизнесе.

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Денис Малюська акцентировал на важности того, чтобы политика стала европейской – где бы за каждой партией не "маячила" фигура олигарха или за государственным предприятием не стояла бизнес-структура, которая на нем живет и паразитирует.

Отойти от политики и заняться экономикой. Или наоборот, если кто-то хочет видеть себя только в политике, – избавиться от своих экономических активов и стать бедным чиновником, что вряд ли случится,

– сказал министр юстиции.

Неприятные последствия статуса олигарха

Тот, кто останется одновременно и в медиа, и в бизнесе, и в политике – должен быть максимально прозрачным. И это должен быть довольно неприятный статус. В том смысле, что это лицо будет в реестре, пояснил Малюська.

"Относительно встреч с таким лицом будет чрезвычайно строгий контроль и (необходимая – 24 канал) отчетность любых встреч чиновника с ним. Пребывание с таким лицом в одной фракции будет неприятным бременем, мягко говоря", – отметил глава Минюста.

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По его словам, возможно, самое тяжелое бремя – это то, что соответствующее лицо будет иметь трудности в прохождении комплаенса с международными компаниями, с иностранными компаниями, которые заботятся о своей репутации. То есть неприятный негатив, который не хотел бы на себе испытывать ни один крупный олигарх.

Интервью Дениса Малюськи программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

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