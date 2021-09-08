Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, що олігархи мають обрати чи вони у політиці, чи у бізнесі.

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Денис Малюська акцентував на важливості того, аби політика стала європейською – де б за кожною партією не "маячила" фігура олігарха чи за державним підприємством не стояла бізнес-структура, яка на ньому живе й паразитує.

Відійти від політики і зайнятись економікою. Або навпаки, якщо хтось хоче бачити себе лише в політиці – позбутися своїх економічних активів і стати бідним чиновником, що навряд чи трапиться,

– сказав міністр юстиції.

Неприємні наслідки статусу олігарха

Той, хто залишиться одночасно і в медіа, і у бізнесі, і у політиці – повинен бути максимально прозорим. І це має бути досить неприємний статус. У тому сенсі, що ця особа буде у реєстрі, пояснив Малюська.

"Щодо зустрічей з такою особою буде надзвичайно суровий контроль і (необхідне – 24 канал) звітування будь-яких зустрічей чиновника з нею. Перебування з такою особою в одній фракції буде неприємним тягарем, м'яко кажучи", – зазначив глава Мін'юсту.

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За його словами, можливо, найважчий тягар – це те, що відповідна особа матиме труднощі у проходженні комплаєнсу з міжнародними компаніями, з іноземними компаніями, які дбають про свою репутацію. Тобто неприємний негатив, який не хотів би на собі відчувати жоден великий олігарх.

Інтерв'ю Дениса Малюськи програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

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