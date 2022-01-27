Непубличный процесс, – Стефанишина заявила, что Европа работает над санкциями против России

Элементом политики сдерживания России являются именно санкции. Сейчас Европейский Союз работает над новыми ограничениями.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин. По ее словам, санкции анонсировали, но сейчас очень важно показать, что есть серьезное намерение их ввести.

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Россиян пугают санкциями ЕС

"Идет подготовка к этому процессу. Даже сигнал о том, что сейчас есть техническая инструкция для банков сделать внутренние расчеты – становится важным основанием для того, что санкции таки могут ввести. Не только сделаны заявления, ведется конкретная работа", – сказала вице-премьер.

. Европейский банк попросил у банков план , по которому будут действовать в случае введения санкций против России. В частности, речь идет об отключении страны-агрессора от системы SWIFT.

Ольга Стефанишин отметила, что именно санкции Европейского Союза и были теми, которыми в России всех пугают.

В то же время ограничения вводили и США, и страны, присоединившиеся к европейским санкциям. Например, Япония, Канада и Австралия. Сейчас, по ее словам, однозначно нельзя говорить о таком процессе, как в США, потому что он нуждается в консенсусе всех стран ЕС.

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Ведется работа над санкциями, – Стефанишин

Например, у европейских стран есть история большой торговли с Россией. При этом Германия, очевидно, пытается минимизировать любое намерение о введении санкций, касающихся "Северного потока-2" или соответствующих кампаний.

Я вам могу подтвердить, что такая работа (над санкциями – 24 канал) ведется, нарабатываются варианты, сценарии, но конечно – это не столь публичный процесс, как в США,

– сказала Ольга Стефанишина.

"Сегодня даже страх того, что такие санкции будут введены, что ведется работа по их подготовке, также является сдерживающим фактором для России", – добавила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.

Санкции против России: коротко

В случае того, если Россия таки решится напасть на Украину, США могут ввести санкции лично против Владимира Путина.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, сейчас речь идет лишь об "эффекте сдерживания", пока такие санкции против России не будут вводить.

В то же время в Евросоюзе заявили о готовности скорейшего введения санкций против России, если она осмелится напасть на Украину.

О том, что Кремль заплатит высокую цену, если нападет на Украину, заявили и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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