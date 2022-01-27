Непубличный процесс, – Стефанишина заявила, что Европа работает над санкциями против России

27 января 2022 , 18:10
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Источник:

24 канал

Элементом политики сдерживания России являются именно санкции. Сейчас Европейский Союз работает над новыми ограничениями.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин. По ее словам, санкции анонсировали, но сейчас очень важно показать, что есть серьезное намерение их ввести.

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Россиян пугают санкциями ЕС

"Идет подготовка к этому процессу. Даже сигнал о том, что сейчас есть техническая инструкция для банков сделать внутренние расчеты – становится важным основанием для того, что санкции таки могут ввести. Не только сделаны заявления, ведется конкретная работа", – сказала вице-премьер.

Справка. Европейский банк попросил у банков план, по которому будут действовать в случае введения санкций против России. В частности, речь идет об отключении страны-агрессора от системы SWIFT.

Ольга Стефанишин отметила, что именно санкции Европейского Союза и были теми, которыми в России всех пугают.

В то же время ограничения вводили и США, и страны, присоединившиеся к европейским санкциям. Например, Япония, Канада и Австралия. Сейчас, по ее словам, однозначно нельзя говорить о таком процессе, как в США, потому что он нуждается в консенсусе всех стран ЕС.

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Ведется работа над санкциями, – Стефанишин

Например, у европейских стран есть история большой торговли с Россией. При этом Германия, очевидно, пытается минимизировать любое намерение о введении санкций, касающихся "Северного потока-2" или соответствующих кампаний.

Я вам могу подтвердить, что такая работа (над санкциями – 24 канал) ведется, нарабатываются варианты, сценарии, но конечно – это не столь публичный процесс, как в США,
 –  сказала Ольга Стефанишина.

"Сегодня даже страх того, что такие санкции будут введены, что ведется работа по их подготовке, также является сдерживающим фактором для России", – добавила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.

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Автор: Жанна Клименко