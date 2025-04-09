Несколько дней назад ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3, – Сырский

Украина уничтожила российский бомбардировщик Ту-22М3. Главком Сырский рассказал детали этого удачного поражения.

В интервью для LB Александр Сырский подчеркнул, что в результате ряда эффективных ударов по российским аэродромам противник был вынужден спрятать свою авиацию вглубь России, передает 24 Канал.

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Украина уничтожила Ту-22М3

Так, по словам генерала, российская авиация ранее находилась на расстоянии 100 – 150 километров от границы, теперь на 200 – 300 километров.

Впрочем, это не остановило украинских воинов. Несколько дней назад они смогли поразить российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов.

"Как раз только приземлился — и наш дрон его поразил", – рассказал Сырский.

Кроме аэродромов, приоритетными целями для украинских дальнобойных ударов служит система ПВО. Каждая такая станция стоит десятки миллионов долларов.

Опасаясь стать мишенью наших ударов, российский флот в это время фактически закрыт в Новороссийске.

К слову, 2 апреля в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, пилот погиб. Авария вызвала перебои с электричеством в двух селениях, обломки самолета разбросало по дороге.