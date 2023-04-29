F-16 для Украины: Кулеба объяснил, чего уже удалось достичь

Американские истребители F-16 крайне необходимы нашим воинам, чтобы поскорее победить Россию. Некоторые страны даже согласились обучать украинских пилотов.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. Министр утверждает, что уже есть прогресс в переговорах с союзниками.

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Партнеры Украины готовы обучать пилотов

Кулеба рассказал, что американские истребители идеально подходят для борьбы с оккупантами. В то же время Киев не упускает из виду и другие западные самолеты.

Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16,

– заявил глава МИД.

Добавим, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что определенная категория украинских пилотов "готова воевать хоть завтра".

"Нам нужно научить всех. Но определен командующим Воздушными Силами пилотов, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты", – отметил Игнат.

В то же время Кулеба напомнил, что решающее слово по вопросу F-16 будет за Соединенными Штатами, ведь это американские истребители.

Почему Украине нужны F-16