Утром враг массированно атаковал Запорожье: повреждены промышленные предприятия

Жители Запорожья утром 6 апреля слышали взрывы. Область снова оказалась под массированным ударом врага. В результате обстрелов повреждены промышленные предприятия.

Воздушную тревогу в области объявили около 4:00. Тогда же в ОВА предупредили об угрозе атаки крылатыми ракетами.

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В Запорожье прогремели несколько взрывов

Первый взрыв прогремел в Запорожье в 5:46, об этом сообщил глава военной администрации Иван Федоров. Уже через 10 минут в областном центре слышали повторный взрыв. Отбой воздушной тревоги в Запорожской области прозвучал в 6:30.

Впоследствии стало известно о последствиях утренней атаки ракетами.

Повреждены промышленные предприятия,

– написал Федоров.

К счастью, предварительно, обошлось без пострадавших.

Предварительная атака на Запорожье

Враг обстреливал Запорожье и накануне, 5 апреля. Тогда в городе слышали несколько взрывов. Как отметили в Нацполиции, Россия ударила по Запорожью сначала тремя ракетами, а потом еще двумя в то же место, что и во время первого удара.

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, погибли 4 человека. Также 25 человек получили ранения, среди них – ребенок.

После ударов по Запорожью и Харькову 5 апреля в МВД обратились к гражданским украинцам. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в ведомстве регулярно инициируют пересмотр Инструкций по реагированию, чтобы избежать жертв среди своих работников. Ведь в Харькове, когда на место попадания приехали спасатели, туда же прилетел еще один БпЛА. К сожалению, погибли трое спасателей. А в в Запорожье среди пострадавших – двое журналистов украинских СМИ. Они попали под повторный обстрел, когда работали на месте ракетного удара.