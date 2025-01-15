Россияне давят в направлении Великой Новоселки: в Deep State предупреждают о риске окружения

Оккупанты продолжают продвижение на Времовском направлении. Основное внимание врага сосредоточено на отрезке населенных пунктов Нескучное – Времовка.

Великая Новоселка – крупнейший пункт на Времовском направлении. Его захват врагом будет фактически означать выход в Днепропетровскую область. Также россияне пытаются обойти Покровск, чтобы перерезать логистику ВСУ и попасть на Днепропетровщину, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Какова ситуация в районе Великой Новоселки

После определенной паузы и перегруппировки сил, противник активно продолжает осуществлять давление в направлении Великой Новоселки. Сейчас оккупанты сосредоточились на отрезке Нескучное – Времовка.

Враг занял северные окраины Нескучного и продолжает отправлять непрерывно пехоту в данном направлении. Россияне заявляют о полной оккупации поселка. Впрочем, эта информация не соответствует действительности, ведь Силы обороны удерживают по меньшей мере половину населенного пункта.

Противник осуществляет давление с посадок на западной стороне от Нескучного. 15 января фиксировалось несколько групп врага численностью от 2 до 5 человек во Времовке.

Что происходит в районе Большой Новоселки: смотрите на карте

Если россиянам удастся накопить на северных окраинах Нескучного определенную группировку и закрепиться, то в очередной раз может повториться ситуация с оставлением бойцов СОУ в неблагоприятной ситуации, как это было в Макаровке. Надеемся было сделано after action review и этого не произойдет,

– отметили аналитики Deep State.

К слову, аналитик Bild предположил, сколько времени россиянам нужно, чтобы выйти на границу с Днепропетровской областью. Сейчас оккупанты находятся в 7 километрах от региона. Юлиан Рьопке отметил, что россияне движутся со скоростью 7 километров за 4 недели, и если продолжат в таком темпе, то скоро достигнут границы.