Несли службу под дулами автоматов: в Чернобыле наконец-то произошла ротация спасателей
Источник:ГСЧС Украины
Пленными оккупантов стали не только сотрудники Чернобыльской АЭС. 45 дней свою службу несли спасатели.
Так, 8 апреля состоялась ротация сотрудников ГСЧС в области Зоны отчуждения. Наконец-то спасатели, которые в течение 45 дней работали в Чернобыле, смогут вернуться домой.
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Работали буквально под дулами автоматов
Спасатели, несмотря на ситуацию, несли службу под дулами автоматов и были готовы к действиям по назначению,
– рассказывают в ГСЧС.
Усложняла возвращение домой разрушенная инфраструктура Киевской области. Разбитые и заминированные дороги сделали их путь домой как никогда долгим.
Спасатели пробыли в Зоне отчуждение 45 дней / Фото ГСЧС
Но теперь спасатели смогут увидеть своих родных и близких. Те же, кто заменил сотрудников ГСЧС, будут охранять Зону от возможных последствий "братской любви".
- Отметим, что 1 апреля МАГАТЭ сообщили о том, что Чернобыльская АЭС находится под контролем Украины.
- Уже 2 апреля над ЧАЭС подняли украинский флаг.
- А 5 апреля под охрану Чернобыльскую АЭС взяла Нацгвардия.
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