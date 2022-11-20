Несмотря на санкции, Россия еще может производить ракеты и самолеты, – Воздушные силы ВСУ

Международные санкции сильно бьют по государству-агрессору. Однако Россия еще может производить ракеты и самолеты.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что, очевидно, оккупанты имеют определенный запас для производства ракет и самолетов.

Читайте также Что-то поднакопляют, – в Воздушных силах допустили, когда ждать нового массированного удара

У России еще есть запасы для производства оружия

Игнат напомнил, что недавно оккупанты заявили о якобы получении новых бомбардировщиков Су-34. В частности, 16 ноября росСМИ сообщили о 4 таких самолетах.

Впрочем, соответствует ли эта информация действительности, пока неизвестно, отметил представитель командования Воздушных сил. И добавил, что международные санкции очень сильно влияют на Россию. Об этом свидетельствуют и все чаще происходящие в последнее время истерики пропагандистов. Однако захватчики, к сожалению, еще могут производить высокотехнологичное оружие – ракеты и самолеты.

Очевидно, что (оккупанты – 24 канал) имеют определенные запасы тех запчастей, деталей, которые им нужны как для ремонта и обслуживания существующей техники, так и для изготовления новой,

– отметил Игнат.

Читайте также Россияне вывезли из Беларуси ракеты, вероятно, для применения "грязной бомбы", - СМИ

Производство ракет в России: коротко, что нужно знать

Недавно оборонная разведывательная компания Janes сообщила, что Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другую технологию, необходимую для создания высокоточных ракет после ухудшения отношений с Западом. В том числе и после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Микроэлектронные компоненты двойного назначения Россия могла получить через третьи стороны.

16 октября британская разведка отметила, что у оккупантов значительно уменьшаются запасы современных ракет. Россия не может производить их с такой скоростью, с которой тратит.

Заметим, что Россия также покупает ракеты и другое оружие у Северной Кореи и Ирана. В частности, 8 ноября секретарь Совбеза государства-агрессора Патрушев приезжал в Тегеран. В ISW предположили, что на встрече обсуждали потенциальную покупку баллистических ракет.

Вас может заинтересовать – Военный эксперт по производству ракет в России: смотрите видео