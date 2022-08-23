Несмотря на угрозу ударов, посольство США не планирует покидать Киев, – представитель Госдепа

российские убийцы могут усилить ракетные обстрелы Украины в День Независимости. Однако Соединенные Штаты Америки не будут менять дипломатическое присутствие.

Об этом рассказал представитель Государственного департамента США. Чиновник отметил, что дипломаты будут принимать дополнительные меры безопасности, но покидать столицу не планируют.

К теме Угроза от россии в День Независимости Украины: какие ограничения ввели в городах

Предупреждение от США

Граждан США призвали выехать из Украины перед Днем Независимости. Поскольку велика вероятность того, что россия будет обстреливать гражданские объекты. Также под обстрелы могут попасть правительственные учреждения.

"Государственный департамент располагает информацией о том, что россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные доступные варианты наземного транспорта, если это безопасно", — сообщили в посольстве США в Украине.

Подчеркнули, что ситуация в Украине нестабильна и может ухудшиться когда угодно.

Заметьте Какой будет комендантский час в Одессе на День Независимости

Обращение президента Украины

Владимир Зеленский вечером 23 августа обратился к украинцам. Он отметил, что в День Независимости возможны массовые атаки россиян. Поэтому нельзя пренебрегать сигналами о ракетной опасности. Президент сказал, что Вооруженные Силы, разведка и спецслужбы будут делать все возможное, чтобы защитить страну.

"Этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", – предупредил Зеленский.

Обстрелы Харькова

В Харькове 23 августа отмечают не только День флага, но и День города. российские убийцы по состоянию на 23:12в шестой раз ударили по городу. В Шевченковском районе Харькова возник пожар. Пока нет информации о пострадавших. Перед этим местные жители сообщали о взрывах в 22.33 и в 20.43.

Обратите внимание – Украина будет реагировать на массовые обстрелы 24 августа: смотрите видео