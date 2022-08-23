Про це розповів представник Державного департамент США. Чиновник зазначив, що дипломати вживатимуть додаткових заходів безпеки, але залишати столицю не планують.

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Попередження від США

Проте громадян США таки закликали виїхати з України перед Днем Незалежності. Оскільки є велика ймовірність того, що росія обстрілюватиме цивільні об'єкти. Також під обстріл можуть потрапити урядові установи.

"Державний департамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовимх об'єктам найближчими днями. Посольство США закликає громадян США залишити Україну зараз, використовуючи приватні доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", – повідомили у посольстві США в Україні.

Наголосили, що стуація в Україні є нестабільною та може погіршитись будь-коли.

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Звернення президента України

Володимир Зеленський ввечері 23 серпня звернувся до українців. Він наголосив, що на День Незалежності можливі масові атаки росіян. Через це не можна нехтувати сигналами про ракетну небезпеку. Президент сказав, що Збройні Сили, розвідка та спецслужби робитимуть все можливе, щоб захистити країну.

"Цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", – попередив Зеленський.

Обстріли Харкова

У Харкові 23 серпня відзначають не лише День прапора, а й День міста. російські вбивці станом на 23:12 вшосте вдарили по місту. У Шевченківському районі Харкова виникла пожежа. Наразі немає інформації про постраждалих. Перед цим місцеві мешканці повідомляли про вибухи о 22:33 та о 20:43.

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