Несмотря на отсрочку сертификации: вторую нитку "Северного потока-2" наполняют газом

Вторую нитку "Северного потока-2" 17 декабря начали наполнять газом, хотя российский газопровод не получил сертификацию. Это происходит аналогично процедуре заполнения первой нитки.

На официальном сайте "Северного потока-2" говорят, что вторую нить будут заполнять постепенно, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления.

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Кроме того, по второй нитке завершили пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Добавили, что о следующих технических шагах дополнительно будут сообщать.

Газопровод не имеет сертификации

Первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять техническим газом 18 октября 2021 года. Объем – около 177 миллионов кубометров.

В Германии не рассчитывают, что "Северный поток 2" запустят в январе 2022 года. Официальная представительница Минэкономики Германии Сюзанне Унград отметила, что газ пойдет по газопроводу тогда, когда будет завершен процесс сертификации.

Приостановление сертификации: что известно

10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.

Однако "Северный поток-2" не могут запустить, поскольку перед тем газопровод должен пройти сертификацию. Он должен соответствовать пакету законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе.

В ноябре сертификацию "Северного проекта-2" остановили. Чтобы получить разрешение на эксплуатацию, должны провести реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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