Несмотря на санкции: самолет "повара Путина" заметили в Берлине – фотодоказательство

Частный самолет Евгений Пригожина стоит на обслуживании в аэропорту Берлина. Хотя это запрещают санкции Евросоюза, под которыми находится "повар Владимира Путина".

Журналисты выяснили, что самолет типа Hawker 800XP находится вблизи ангара местной компании Beechcraft Berlin Aviation.

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Самолет "повара Путина" нарушает санкции

Воздушное судно прибыло в Берлин уже после вступления в силу ограничений ЕС и продолжает оставаться в аэропорту Берлина.

По информации журналистов, во время прибытия на борту, кроме экипажа, был еще один "подозрительный пассажир" – Артем Степанов. Он управляет несколькими подставными фирмами Пригожина, которые создали для обхода санкций.



Самолет "повара Путина" заметили в Берлине / Фото Ufuk Ucta

Детали о самолете Пригожина

Hawker 800XP россиянин купил в декабре 2019 года через подставную компанию в Литве. Зарегистрировал его в Сан-Марино. Судно, вероятно, базируется в Санкт-Петербурге и принадлежит компании Clubgroup Ltd. Однако, по российскому реестру, такой компании не существует.

Этот самолет в основном использовался для полетов в Сирию, Ливию и 8 африканских стран. Это все страны, где частная армия "Вагнера" по поручению российского руководства проводит дестабилизационные операции.

Санкции против "повара Путина": что известно

Евгений Пригожин находится в санкционном списке США, а также в аналогичном списке ЕС. Ему не разрешают въезжать в Евросоюз, а его активы должны быть заблокированными внутри ЕС.

Федеральное бюро расследований США объявило "повара Путина" в розыск, предложив вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за сведения, которые могут привести к его аресту.

. Евгений Пригожин – криминальный авторитет из Санкт-Петербурга, является одним из важных соратников Путина и руководит "группой Вагнера". Его также называют "поваром Путина", потому что несколько лет назад он владел роскошным рестораном в Санкт-Петербурге, где российский лидер любил поесть, а позже поставлял Кремлю еду.