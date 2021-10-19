Несмотря на скандальные слова о смерти Полякова: Третьякову не снимут с должности главы комитета
Источник:УНИАН
Давид Арахамия не считает, что Галину Третьякову после скандальных заявлений о смерти Антона Полякова возможно снять с должности председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики.
В то же время глава фракции "Слуга народа" отметил, что нардепа все же стоит привлечь к ответственности. Об этом он сообщил во время общения со СМИ.
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Мне кажется, что нет (невозможно снятие Третьяковой с должности – 24 канал). Было высказывание, за высказывание есть наказание, которое определено Регламентом. Надо это наказание на нее наложить,
– сказал Давид Арахамия.
В то же время подчеркнул, что осуждает народного депутата за ее высказывания.
"Слуга народа" не поддерживает снятие Третьяковой
Парламентарий также рассказал, что "Слуга народа" не поддерживает инициативу снятия Третьяковой с председательства в комитете. По его словам, говорится только о наказании в виде отстранения ее от участия в 5 заседаниях Рады.
Кроме этого, Арахамия убеждал, что в комитет по вопросам Регламента отправили обращение по ситуации с высказываниями Третьяковой.
Мы направляли. Если сейчас они не найдут, я сразу же готов повторить эту процедуру,
– добавил он.
К слову Хотим понять ее позицию, – "слуги" на фракции обсудят скандал вокруг Третьяковой
Скандалы с Третьяковой: что известно
- Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова в чате партии "Слуга народа", отметив, что "на одного врага меньше".
- Эти слова спровоцировали скандал. В группе "За майбутнє" требовали от "слуг" извинения. Рада отстранила депутата от 5 пленарных заседаний.
- В июле 2020 года скандальная парламентарка предлагала легализовать в нашей стране секс-индустрию и "все, что возможно".
- Кроме этого, народный депутат заявляла, что дети, которые рождаются "в семьях, нуждающихся в материальной помощи – очень низкого качества".