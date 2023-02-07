Говорить так – довольно неосторожно, – Данилов прокомментировал анонс об "отставке" Резникова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно заявил об отставке министра обороны Алексея Резникова, однако она так и не состоялась. Такое решение должен был принять президент.

До этого давать подобные анонсы – довольно неосторожно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Секретарь СНБО заявил, что есть две должности, решения по которым, согласно Конституции Украины, находятся за президентом. Речь идет о министре иностранных дел и министре обороны.

И до тех пор, пока от президента не будет тех или иных нормативно-правовых решений, говорить о каких-то вещах, мне кажется, довольно неосторожно. Должны быть соответствующие документы от президента нашей страны,

– объяснил Данилов.

По его словам, сложно сказать, зачем кто-то делает те или иные новости или предположения заранее.

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