Несовершеннолетнего, сбившего людей в Луцке, взяли под стражу

В Луцке 16-летнего парня, который сбил людей возле ПортCity, 10 февраля взяли под стражу. Ранее парень имел другую меру пресечения, он находился под домашним арестом.

Теперь подростка взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Решение одобрили в Луцком районном суде.

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К этому времени 16-летний находился под круглосуточным домашним арестом. Суд избрал ему такую меру пресечения на 2 месяца с 14 декабря.

Что известно о смертельном ДТП в Луцке

Авария произошла еще 12 декабря около 14:00 на проспекте Соборности. Машина Renault Megan влетела в людей, которые переходили дорогу на переходе. Травмировались 6 человек.

Через три недели после аварии умерла потерпевшая 39-летняя лучанка. Женщина так и не пришла в сознание. У нее остался 5-летний сын, который тоже пострадал во время ДТП.

За рулем был подросток, который убегал от полиции. Также в машине сидели двое его друзей. Парни пытались скрыться с места ДТП, однако их поймали.

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Подросток и раньше имел проблемы с законом. Например, он применил баллончик со слезоточивым газом и отбирал телефоны. Кроме нарушения ПДД, он причастен к угону автомобиля, ведь отчим парня не позволял ему брать машину.