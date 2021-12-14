Несовершеннолетнему, который въехал в толпу в Луцке, избрали меру пресечения

Виновнику жуткого ДТП в Луцке избрали меру пресечения.

В то же время у несовершеннолетнего будет возможность посещать учебное заведение – Луцкое высшее профессиональное училище.

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Как сообщала ранее пресс-секретарь Нацполиции области Ольга Бузулук, следователи требовали для 16-летнего лучанина домашний арест с возможностью посещать учебу.



Судебное заседание / Фото "Суспільного"

Что известно о ДТП в Луцке

В Луцке автомобиль убегал от патрульных машин полиции и на бешеной скорости снес людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились три человека. В полиции подтвердили, что все они являются несовершеннолетними. Водитель взял машину без разрешения у отчима.

Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям таки удалось догнать. Всего в аварии пострадали 6 человек.

Известно, что 39-летняя женщина сейчас находится в тяжелом состоянии, она в реанимации после операции. Сейчас врачи не дают прогнозов, будет ли жить потерпевшая. Также в аварии пострадал 5-летний сын женщины. У мальчика сотрясение мозга и ушибленная рана головы. Его жизни, по словам медиков, угрозы нет.