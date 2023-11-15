Вино, стенопись и сиреневая аллея: истории о нестандартном чествовании погибших военных

Каждый день на фронте гибнут яркие представители украинского общества. Спортсмены, активисты, ученые – до полномасштабной войны все они внесли весомый вклад в развитие той или иной сферы жизни. После смерти коллеги и родные по-разному пытаются увековечить истории героев. Рассказываем о нестандартных вариантах чествования памяти погибших военных, которые недавно были реализованы.

Текст подготовила платформа памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях – заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

К теме Спасибо за жизнь и будущее: как в День памяти в городах Украины чествовали павших защитников

"Александр на рисунке как живой"

Хоккеист и тренер Александр Хмель родился 6 декабря 1980-го в Киевской области. Профессиональную спортивную карьеру начал в 17 лет. Выступал за известные клубы, в составе которых становился чемпионом и серебряным призером Национального чемпионата, дважды добывал бронзу. Участвовал в юношеском, молодежном Первенстве мира и Всемирной универсиаде. В общей сложности посвятил хоккею 18 лет жизни.

С первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны столицы. Впоследствии продолжил службу в ВСУ. Погиб в мае 2023 года во время выполнения боевого задания под Бахмутом Донецкой области. У Александра остались мать и жена.



Александр Хмель во время хоккейного матча / Фото из архива Евгении Фуллен

В августе 2023 года на стене многоэтажки на столичном Подоле появился мурал с изображением Александра Хмеля. Его авторство принадлежит команде художников Fulenko murales во главе с фотохудожницей Евгенией Фуллен. Чтобы создать стенопись, художники работали под палящим солнцем по 16 часов два дня подряд.



Стенопись с портретом Александра Хмиля / Фото из архива Евгении Фуллен

Идея почтить память о герое именно таким образом появилась у Евгении Фуллен совместно с супругой погибшего военнослужащего Олесей во время его похорон. Женщины были знакомы, но Александра художница не знала – слышала только рассказы о нем. Чтобы мурал появился на свет, Олеся предоставила фотографию своего мужа, сделанную под Бахмутом.

"К сожалению, я не успела познакомиться с Александром лично. Но многое знаю о нем по рассказам, – признается художница. – Поэтому решила создать мурал – лучшее, что я могу сделать как художница".

Авторы проекта объясняют, что не случайно выбрали подольскую многоэтажку для своего творчества. Ведь мимо нее ежедневно проходят сотни людей, а потому все они могут видеть лицо того, кто, среди прочих, не дал врагу дойти до Киева.

"С течением времени война будет забываться, а с ней – и герои. А для некоторых людей в Украине, к сожалению, войны до сих пор не существует, – с грустью констатирует Евгения. – Считаю, что перед глазами у последних всегда должны быть те, кто за них погиб. Чтобы реальные смерти не становились сухими цифрами в медиа".

При работе группе авторов пришлось неоднократно сталкиваться с сопротивлением некоторых местных жителей. И это даже несмотря на то, что все работы согласованы с местной администрацией и ОСМД.

Один "бешеный дед" нам постоянно мешал рисовать, пришлось его прогонять. Были еще некоторые люди, которые спрашивали: "Зачем вы это делаете? Вы портите стены, у нас нет войны!" Думаю, ими должна заниматься СБУ. Мы были в отчаянии, когда поняли, что не всех сплотила война. Но решили продолжать рисовать несмотря на все,

– рассказывает Евгения Фуллен.



Александр Хмель в составе ВСУ / Фото из архива Евгении Фуллен

Художница признается: главной мотивацией при создании стенописи для нее с коллегами было желание хоть немного поддержать жену и мать Александра. Авторы понимали, что не могут вернуть погибшего, но пытались хоть чуть-чуть облегчить страдания родных.

Реакция матери военнослужащего, по словам креативной группы, стала лучшей благодарностью за их работу.

Когда она увидела мурал, сказала, что рисунок превзошел ее ожидание, потому что Александр на нем как живой. А глаза – будто смотрят на родных. Поэтому мы с коллегами решили, что все сделали правильно, почтив память героя именно так,

– объясняет Евгения Фуллен.

Сейчас многоэтажка на Подоле стала сакральным местом не только для родных и знакомых Александра. Возле мурала теперь задерживаются и совершенно незнакомые люди, желающие воздать дань уважения защитнику Украины.

"Вино – наименьшее, что мы могли сделать"

Константин Мрочко был родом из Волыни. Срочную службу проходил в танковых войсках в составе 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого. В 2014 году с первых дней российско-украинской войны принял участие в защите государства. Сначала воевал под Иловайском, позже – под Дебальцево.

24 февраля 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. 8 марта погиб в бою у Макарова во время обороны Киева. Посмертно награжден орденом "Золотая звезда" с присвоением звания Героя Украины.



Константин Мрочко в составе ВСУ / Фото из архива Аллы Мрочко

После возвращения из зоны АТО Константин Мрочко уехал на заработки в Израиль. Там устроился на строительство, но брался и за подработки, за что его ценили в коллективе. После сдачи объекта украинцу предложили работу на экоферме – сажать виноград.



Константин Мрочко во время работы в Израиле / Фото из архива Аллы Мрочко

"Надо было разные работы выполнять, а он был на все руки мастер. За это хозяин фермы ценил моего сына и хорошо платил, – рассказывает мать Алла Мрочко. – Со временем Костю начали воспринимать как члена семьи".

Израильский коллега и товарищ украинца Эзи Фишер признается, что Константин поспользовался уважением в коллективе. Также он являлся моральным авторитетом для местных тинейджеров, решивших прервать обучение в школе в пользу подработки на ферме.

"Подростки очень любили Костю, – говорит мужчина, – и он четко понимал свою миссию, обращая их на верный путь, призывая продолжать обучение".

По словам Эзи Фишера, Константин не знал иврита, но охотно изучал его вместе с коллегами-тинейджерами. Украинец, в свою очередь, был для них образцом трудолюбия. Таким образом, счастливыми в коллективе были все.

Осенью 2021-го, после 4,5 лет пребывания в Израиле, Константин Мрочко приехал в Украину навестить мать. Впоследствии должен был возвращаться на сбор урожая винограда, но началась полномасштабная война. Стало ясно, что бывший военнослужащий не сможет остаться в стороне.

Константин присоединился к обороне Киевщины в составе 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого. В начале марта во время одного из тяжелых боев под Макаровым в его танк попал вражеский снаряд. Из экипажа погиб только Константин, трое его собратьев остались в живых.

Мать не смогла похоронить своего сына, потому что его тело до сих пор не удалось вернуть. Алла Мрочко предполагает, что многим родным погибших в том страшном бою некого будет хоронить…

В честь павших защитников открыли экспозицию в Макаровском историко-краеведческом музее, а в Нововолынске – Аллею Героев, где разместили большие портреты военных. Алла Мрочко приходит сюда почтить память своего сына.

Не забыли о Константине и его израильских друзьях.

"Однажды на телефон мне послали этикетку от вина, – рассказывает мать. – Там была надпись: "Это розовое вино "Костя" посвящено памяти нашего дорогого друга Кости Мрочко. Он был опорой нашей органической фермы, сильным человеком с большим сердцем и непревзойденным мастерством… Костя никогда не имел привилегии насладиться им. Память о его крепких руках и нежном сердце живет в этом вине, в его неповторимом освежающем вкусе".



Этикетка вина "Костя" / Фото из архива Аллы Мрочко

Алла Мрочко говорит, что расплакалась, когда получила сообщение с изображением этикетки. Друзья Константина назвали марку вина в его честь. Это был первый сбор урожая с виноградника, который заложил украинец с коллегами.

Эзи Фишер вспоминает, что узнал о смерти товарища по телефону. Признается: не мог поверить в эту новость, ведь всегда считал Константина сильным и непобедимым.

"Мы с друзьями молились в надежде, что он спасся", – говорит мужчина.

Впоследствии бывшие коллеги поняли, что больше никогда не увидят Константина. Они решили собраться вместе, чтобы почтить его память. Тогда-то и пришла идея назвать марку вина в честь погибшего.

"Костя много значит для нас. Он объединил в себе лучшие черты украинцев и израильтян. Поэтому вино – это самое маленькое, что мы могли сделать в память о нем, – признается Эзи Фишер. – Напиток существует недолго, но уже нравится многим".

Мужчина отмечает, что память о Константине всегда будет жить в сердцах его израильских друзей. Для них украинец – настоящий герой.

Эти люди высокодуховны. Когда они делают такие вещи, они показывают, что ценят любовь, добро. Я искренне благодарна им,

– реагирует на поступок коллег сына Алла Мрочко.

Женщина написала письмо товарищам Константина. Они зачитали текст на одной из встреч.

"Если будем хоронить прах Кости, я позову его друзей в Украину. Очень хочу их увидеть", – говорит мать погибшего.

"Чтобы сирень пахла так, как любил Тарас"

Боец Тарас Коваль имел позывной Вальтер. Он родился 17 августа 1988 года в Киеве, большую часть жизни прожил в Деснянском районе столицы. Учился в Академии руководящих кадров культуры и искусства. С 2014-го участвовал в освобождении Славянска, Краматорска, Доброполья, операции в Донецком аэропорту в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. После полномасштабного вторжения россии вернулся в ряды ВСУ. Погиб 29 марта 2022 года в бою на Харьковщине, где на тот момент шли самые горячие бои. Посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

В конце марта 2023-го в сквере "Аллея Добровольческих Батальонов" в Деснянском районе Киева высадили 34 куста сирени – столько лет исполнилось бы Тарасу Ковалю в 2023-м. Инициатором стала невеста военнослужащая Юлия Значко. Рядом с аллеей установили памятную табличку в честь павшего героя.



Тарас Коваль и Юлия Значко / Фото из архива Юлии Значко

Юлия и Тарас были вместе 8 лет. По словам девушки, с женихом они очень любили путешествовать. Парадоксально, но раньше в их машине часто звучала популярная русскоязычная песня о ветви сирени. Обычно тогда они подпевали.

"Тарику также очень нравился запах сирени. И поэтому в его честь я решила создать целую аллею из этих растений, – рассказывает Юлия. – Чтобы каждую весну сирень зацветала и пахла так, как любил Тарас".

В Деснянской администрации быстро пошли навстречу инициаторе – предложили место под высадку и привлекли коммунальщиков к реализации идеи. Невеста военнослужащая сама заказала сирень разных видов и цветов.

"К сожалению, в этом году замысел еще не будет заметен, потому что зацвело буквально несколько кустов из 34, – говорит Юлия. – Я периодически контролирую их рост. Некоторые надо будет пересаживать, потому что вижу, что они могут не перезимовать".



Аллея в честь Тараса Коваля / Фото из архива Юлии Значко

Девушка признается: высаживать аллею было нетрудно. Юлия руководствовалась единственным желанием – чтобы о Тарасе помнили, сколько бы времени не прошло.

Сама по себе идея закладки аллей в честь погибших героев, по мнению Юлии, в дальнейшем может стать хорошей традицией. Она предполагает, что и другие семьи также захотят почтить память своих родных таким образом.

Сейчас мы имеем ситуацию, когда огромную территорию Украины разорили российские захватчики. Есть очень много потерь не только людей, но и природных ресурсов. Эти все места, все посадки – там должна быть жизнь, должны вернуться животные и птицы, которые там жили. Таким образом, мы еще раз подтвердим, что наши потери, героическая гибель наших родных не были напрасны,

– уверена Юлия.

Девушку радуют акции типа "Калины памяти", реализованной командой платформы памяти "Мемориал". По ее мнению, люди, в честь которых производят высадку, продолжают таким образом свою жизнь.



Тарас Коваль в составе ВСУ / Фото из архива Юлии Значко

"Я хочу, чтобы и Тарас Коваль так продолжал свою жизнь, пусть не физиологическую, но эмоциональную как минимум. Это человек невероятной глубины, – убеждена Юлия. – Я не знаю, существуют ли в мире еще такие люди. Он – глубокий".

"Человек живет по своим делам"

Роман Ратушный известен своей борьбой за сохранность Протасового Яра в Киеве от незаконной застройки. Он родился в Киеве 5 июля 1997 года. Окончил столичный финансово-правовой колледж. Студентом принимал участие в Евромайдане. Во время полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды ВСУ. Был аэроразведчиком. Погиб 9 июня 2022 вблизи села Сулиговка в Изюмском районе Харьковской области. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.



Роман Ратушный в составе ВСУ / Фото из архива родителей

В течение всего лета 2023-го на территории Протасового Яра проходил фестиваль памяти Романа Ратушного. В общей сложности организаторы устроили 8 фестивальных событий-дней или, как говорят некоторые из участников, "серий сериала". Проводили кинопоказы, панельные дискуссии, исторические лекции с экскурсиями – все те действа, которыми в жизни увлекался сам павший герой.



Фестиваль памяти Романа Ратушного / Фото из архива родителей

Рассматривать фестивальный процесс как способ чествования памяти своего сына не склонен отец Романа – Тарас Ратушный. Он отмечает, что это история о продолжении деятельности активиста, воплощении его идей. По словам мужчины, говорится, что его сын успел сделать до момента, когда не вернулся с очередного боевого выхода.

"Он фактически каждый день прилагал усилия, чтобы дела продолжали его жизнь после смерти. И этот фестиваль – не просто какая-то идея памяти, а самодостаточный институт: дискуссионные площадки, воркшопы и мощная система сбора средств, – замечает Тарас. – Фестиваль касается и войны с Россией, которая продолжается на условном "внешнем фронте", и "войны", которую самодостаточные и сознательные киевляне ведут здесь, в столице, с незаконной застройкой и коррумпированной властью".

Родители погибшего военнослужащего называют фестиваль живым организмом, который продолжает действовать и лелеять смыслы – так, как этого хотел бы сам Роман. Мать активиста Светлана Поваляева рассматривает мероприятие как один из способов памяти сына. В то же время разнообразные стипендии и премии имени Романа Ратушного, которые начали массово возникать после его смерти, по убеждению женщины, – история не совсем о ее сыне.

Он был очень действенным, много разных процессов положил начало: культурным, историческим, правозащитным. И в завещании написал, что человек живет по своим делам. Поэтому фестиваль, по сути, является продолжением Ромы, потому что он точно хотел бы таких масштабных акций на Протасе. Просто в свое время не было достаточно ресурсов,

– уверена Светлана.



Светлана Поваляева и Роман Ратушный / Фото из архива родителей

С самого начала помогать с организацией фестивального процесса изъявили желание многие. Большой вклад в сохранение памяти Романа Ратушного внесли Музей Ивана Гончара, Международный фонд "Возрождение", а также Татьяна Терен и Мирослава Барчук из организации PEN Ukraine.

По ощущениям родителей погибшего военнослужащего организовывать фестивальные события легко и радостно, когда знаешь, что это продолжение дела своего ребенка. Они признаются, что таким образом остаются вместе с сыном.

"Участники, я чувствую, к этому делу тоже относятся очень возвышенно. Они видят результаты, которые приносят их действия с каждым новым витком. Продолжают выигрываться и судебные процессы", – говорит Тарас Ратушный.

Вдохновленные результатами, родители Романа будут продолжать отстаивать территорию Протасового Яра в качестве зеленой зоны и заповедника в центре города. Также они планируют обезопасить этот участок от дальнейших попыток застройки или изменения целевого назначения. Супруги стремятся, чтобы их борьба масштабировалась на уровне государства для воплощения мечты о жизни в свободной, независимой, европейской Украине.

На самом деле продолжение дела человека, по моему мнению, единственно возможный способ почтить его память… Думать о том, что он хотел бы видеть вокруг себя, в какой стране хотел бы жить, что должно измениться, делать это за тех, кого уже нет, консолидировать общество – цивилизованное, европейское Мы за это воюем сейчас. За это гибнут наши лучшие люди,

– убежден Тарас Ратушный.

"Просил воплотить то, что он планировал"

Александр Коцуконь учился в Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого по специальности "Журналистика". Как срочник был призван в ряды Нацгвардии. Через несколько месяцев заключил контракт с воинской частью, присоединившись к ее пресс-службе. В конце 2020 перевелся на аналогичную должность в полк "Азов" в городе Мариуполе. За полгода до полномасштабного вторжения России присоединился к автороте разведчиков. Последнее сражение приняло 22 марта 2022-го во время обороны Мариуполя. Защитнику было 23 года. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.



Александр Коцуконь в составе Нацгвардии / Фото из архива Оксаны Коцуконь

Летом 2023 года в Черкассах в память о погибшем военнослужащем его родные и близкие открыли суши-бар. Именно об этом когда-то мечтал Александр Коцуконь. Говорил, что начнет свой бизнес сразу после окончания контракта.

"Суши было одним из его любимых блюд, – объясняет мать героя Оксана Коцуконь. – Он любил ими смаковать, мы часто вместе готовили суши, когда Саша приезжал в отпуск".



Александр Коцуконь в кафе / Фото из архива Оксаны Коцуконь

Женщина признается: Александр был для нее больше, чем сыном. Скорее, речь идет об единомышленнике, товарище и человеке, с которым мать делилась самым сокровенным. По ее мнению, их отношения можно назвать дружескими или партнерскими. Она знала все планы и мечты своего ребенка.



Мать и сын / Фото из архива Оксаны Коцуконь

"В последней нашей переписке Саша просил, чтобы мы ни в коем случае не плакали, потому что сам не любил этого. Он все жизненные ситуации встречал с улыбкой, – вспоминает Оксана Коцуконь. – Просил жить по максимуму, жить за него, и воплотить в жизнь то, что он планировал. Поэтому однозначно это нас держит – сделать то, что он не успел".

Суши-бар только недавно начал свою работу. Его открытием и функционированием занимается младший брат погибшего военнослужащего Виктор Коцуконь с товарищем. Родные и близкие Александра понимали, что рискуют, открывая общепит во время полномасштабной войны. Но они встретились вместе, взвесили все нюансы и решили попробовать.

"Было совсем не тяжело, потому что молодежь такая активная и амбициозная, – рассказывает мать павшего защитника. – К тому же, они уже имели опыт работы в других заведениях в качестве сушиста и администратора. Команда собралась такая: знает, что хочет, и к чему идет".

Когда друзья и знакомые Александра узнали об открытии суши-бара, подтянулись для помощи. Владельцы сделали для защитников скидки и внеочередное обслуживание. Но не все в городе одобрительно восприняли идею создания такого предпринимательства.

"Некоторые люди, к сожалению, писали осудительные комментарии. Мол, лучше бы деньги на церковь отдали, а вы бизнес открыли и наживаетесь, – вздыхает Оксана Коцуконь. – Я на них не обращаю внимания, потому что знавшие Сашу откликнулись хорошо. Они помнят, как он это любил".

Женщина добавляет, что постоянно занимается поддержкой Вооруженных Сил Украины, но предпочитает громко не афишировать объемы такой помощи. Лишь скромно рассказала о выставке, которую готовит в честь павших защитников Мариуполя. Также она размышляет над более фундаментальным проектом в память своего сына.

"Он спас не одну жизнь, а свою отдал"

Виталий Дерех работал журналистом в редакции газеты "20 минут". Участвовал в Революции Достоинства. Вместе с собратьями с Майдана отправился в АТО, где присоединился к батальону "Айдар". В конце февраля 2020-го в Тернополе поступил в 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени Даниила Апостола. В начале полномасштабного вторжения России присоединился к 1-й отдельной бригаде спецназначения имени Ивана Богуна, став руководителем расчета ПТРК. Через полтора месяца бригаду передислоцировали под Попасную в Луганской области. 28 мая 2022 г. во время боевого столкновения Виталий Дерех погиб от авиационного удара. Кавалер ордена "За мужество" III степени (2016 год). Почётный гражданин города Тернополя (2022, посмертно). Герой Украины (2023, посмертно).



Виталий Дерех в составе ВСУ / Фото из архива Дарцы Веретюк

Через несколько дней после гибели военнослужащего в соцсетях бригады появилось сообщение, что расчет, которым руководил Виталий Дерех, побратимы решили назвать в его честь.

Он был из тех, кто не любит, когда о нем говорят, но именно о таких хочется говорить. Он спас не одну жизнь и уничтожил немало вражеской техники. Он делал многое для своей страны и отдал самое ценное – свою жизнь,

– говорилось в сообщении коллег.

Девушка погибшего бойца Дарця Веретюк конкретизирует, что идея наименовать расчет принадлежала побратиму ее любимого Михаилу Билянскому с позывным "Грек". Именно он после смерти Виталия Дереха возглавил подразделение, став преемником жителя Тернополя. Но через 3 месяца "Грек" пропал без вести.



Виталий Дерех и Дарця Веретюк / Фото из архива Дарцы Веретюк

Виталий Дерех и Михаил Билянский побратались еще в 2014-м с первых дней службы в "Айдаре".

"Миша первым позвонил мне, когда Дерех погиб, впоследствии встал на его должность, и через три месяца погиб, – рассказывает Дарця Веретюк. – Его тело сейчас находится на территории оккупантов, останки невозможно забрать. Но у нас есть точные координаты, поэтому мы похороним "Грека", когда вернем утраченное".

Смерть любимого, по словам девушки, погрузила ее в состояние транса. Но спасла привычная ежедневная работа: волонтерство, организация курсов и школ в Тернополе, ряд логистических и бумажных дел.

У меня просто не было времени. Понимала, если сейчас сяду и начну об этом думать, то уже не встану,

– признается Дарця Веретюк.

Говорит, из-за состояния транса также не смогла своевременно порадоваться новости о наименовании расчета.

По наблюдениям девушки, Виталий никогда не кичился званиями или медалями. И всякий раз, когда приглашали на очередное вручение, реагировал шутливо. Мол, сюрикенов, чтобы по дому бросать, хватает, а будут ли давать деньги?



Виталий Дерех в составе ВСУ / Фото из архива Дарцы Веретюк

Клево, что ребята это сделали. Ибо это о воздании почестей. Это интересный метод чествования памяти. Это показывает, что ребята действительно любили Дереха и решили таким образом сообщить другим. Я им очень благодарна,

– делится эмоциями Дарця Веретюк.

Она убеждена, что разовые акции стираются из памяти, как бы качественно ни были организованы. Поэтому девушка ставит в приоритет долгосрочные способы чествования. С октября 2022-го Дарця работает над оформлением архива медийных материалов о любимом: коротких фильмах, его юношеских рассказах, десятках тысяч фотографий и видео с друзьями. В этом архиве уже более 50 гигабайт материалов.

Автор: Андрей Соков