Нестору Шуфричу продлили меру пресечения: сколько он еще будет находиться под стражей

В Киеве суд 14 декабря продлил Нестору Шуфричу меру пресечения. Народный депутат будет находиться под стражей.

Следует отметить, что Шуфричу объявляли подозрение в государственной измене. Сторона защиты также отметила, что не соглашается с решением суда продлить меру пресечения.

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Шуфрича оставили под стражей

Адвокат народного депутата от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Александр Тананакин заявил, что Печерский районный суд Киева постановил, что Шуфрич будет находиться под стражей до 9 февраля 2024 года.

Тананакин также отметил, что защита народного депутата уже готовится апеллировать новое решение суда. Следует отметить, что ранее суд уже продолжала меру пресечения Нестор Шуфрич в ноябре 2023 года. Тогда нардеп также продлил пребывание в СИЗО до 2 месяцев, до декабря 2023 года.

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