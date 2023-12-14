Нестору Шуфричу продлили меру пресечения: сколько он еще будет находиться под стражей
Источник:Суспильне
В Киеве суд 14 декабря продлил Нестору Шуфричу меру пресечения. Народный депутат будет находиться под стражей.
Следует отметить, что Шуфричу объявляли подозрение в государственной измене. Сторона защиты также отметила, что не соглашается с решением суда продлить меру пресечения.
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Шуфрича оставили под стражей
Адвокат народного депутата от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Александр Тананакин заявил, что Печерский районный суд Киева постановил, что Шуфрич будет находиться под стражей до 9 февраля 2024 года.
Тананакин также отметил, что защита народного депутата уже готовится апеллировать новое решение суда. Следует отметить, что ранее суд уже продолжала меру пресечения Нестор Шуфрич в ноябре 2023 года. Тогда нардеп также продлил пребывание в СИЗО до 2 месяцев, до декабря 2023 года.
Нардеп обвиняется в госизмене
- Служба безопасности Украины 15 сентября провела обыск по месту жительства известного члена запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Все это происходило в поселке Козин, недалеко от Киева.
- В ходе обыска сотрудники СБУ обнаружили коллекцию российских и советских орденов. К тому же у Шуфрича нашли многочисленные предметы, украшенные символикой противников Украины.
- Следователи СБУ обнаружили, что по этому делу фигурирует сеть российского шпионажа, которую создал бывший нардеп Владимир Сивкович, также являвшийся сотрудником ФСБ. Среди задач, поставленных Шуфричу, было проведение взрывной деятельности в информационном пространстве.
- Обвиняемый нардеп последовательно распространял нарративы, согласованные с кремлевской повесткой дня, утверждая, что украинское государство – это искусственная конструкция, что Украина и Россия имеют общую историю, а украинцы и россияне – по сути, одна нация.
- Эти действия были направлены на культивирование пророссийских настроений в украинском обществе. Детальнее о скандалах и политической жизни Нестора Шуфрича – читайте в материале.