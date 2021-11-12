Нет "миграционного кризиса в Беларуси", есть гибридная война России против Европы, – Кулеба
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия начала новый этап гибридной войны против Европы. Кремль использует различные виды гибридного оружия. В частности, газ, миграционные потоки, запугивание и пропаганду.
Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил, что безопасность станет приоритетной темой его переговоров в Брюсселе. Москва пытается создать проблемы, а потом – заставить других решать их совместно с собой.
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Нет сейчас ни одного так называемого "миграционного кризиса в Беларуси". Есть гибридная война России против Европы,
– подчеркнул Кулеба.
Глава МИД также подчеркнул, что во время переговоров в Брюсселе будет обсуждать практические шаги поддержки Украины со стороны наших партнеров.
По словам Кулебы, это произойдет на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, на территории временно оккупированного Крыма и в Приднестровском регионе Молдовы.
Мигранты прорвались через польскую границу
Мигрантам из Беларуси 12 ноября удалось прорваться через польскую границу в "Кузнице". Пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что несколько десятков мигрантов сразу задержали польские силовики.
Белорусские СМИ тем временем сообщали: нелегальные мигранты покинули лагерь.
Кроме того, попытку прорваться через границу мигранты осуществили также в пункте пропуска "Брузги".Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда посетил польскую границу. Он поблагодарил силовиков, которые защищают границу, и подчеркнул: "Польша стала целью гибридной атаки, которая руководится КГБ Александра Лукашенко".