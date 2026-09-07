"Нет оснований говорить о войне спецслужб": в ГУР отреагировали на инцидент из СБУ

2 сентября в Киеве разгорелся конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, который перерос в применение оружия. Этот инцидент стали называть "войной спецслужб".

Впрочем, начальник ГУР Олег Иващенко в интервью "Укринформу" опроверг эту информацию.

Что сказал Иващенко о перестрелке между ГУР и СБУ

Глава ГУР Иващенко подчеркнул, что нет оснований экстраполировать отдельный случай на государственные институты и спецслужбы в частности.

В работе спецслужб, как отметил разведчик, секретность тесно связана с контролем, а оперативная свобода всегда действует в рамках государственных интересов.

И Главное управление разведки Министерства обороны Украины, и Служба безопасности Украины, хотя и имеют разные функции, но работают против общего врага в интересах национальной безопасности,

– отметил Иващенко.

Он добавил, что то, что произошло на днях в Киеве, – это недопустимый инцидент, который, включая его последствия, будет оценен правоохранительными органами.

Иващенко подчеркнул, что руководство ГУР содействует проведению расследования.

"В то же время ответственность должна быть персональной, а не коллективной. Я бы сказал: ни какого корпоративного иммунитета, но и ни какого коллективного вины", – отметил начальник ГУР.

Напомним, что, по данным СМИ, конфликт мог быть связан с исчезновением заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова, который подчиняется ГУР.

4 сентября суд уже избрал меру пресечения военнослужащему ГУР Сергею Иванову, которого подозревают по делу о перестрелке с сотрудниками СБУ. Вместо содержания под стражей ему назначили личное поручительство.