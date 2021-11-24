Нет оснований, – Корниенко о том, почему Трухина не отстранили после скандального ДТП

Александр Корниенко заявил, что глава партийной ячейки "Слуги народа" в Полтавской области, нардеп Александр Трухин не слагал полномочия на время следствия по делу о ДТП. Причина – члены партии не увидели достаточно информационных оснований для этого.

О причине того, почему Трухина не отстранили, в интервью изданию рассказал первый заместитель главы Верховной Рады, бывший руководитель партии "Слуга народа".

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Почему Трухин не сложил полномочия на время расследования

Мы для этого не видели достаточно информационных оснований. Видели информационную атаку, которую широко поддерживали оппозиционные мощности,

– отметил Корниенко.

По его словам, устав партии "Слуга народа" не предусматривает положений касательно решения вопроса о временном отстранении руководителя партийной ячейки от должности. "Есть партийная организация, есть депутаты местные, есть члены партии, есть члены совета партии в Полтавской области. Они должны эти вопросы поднимать", – добавил замглавы Рады.

Корниенко заявил, что неофициально обращался к министру внутренних дел Денису Монастырскому и к самому Трухину. Обих просил максимально открыто комментировать ход расследования.

Расследованием дела о ДТП с участием Трухина занимается Государственное бюро расследований. Корниенко просит дождаться результатов следствия.

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