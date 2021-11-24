Нет оснований, – Корниенко о том, почему Трухина не отстранили после скандального ДТП
Источник:"Радио Свобода"
Александр Корниенко заявил, что глава партийной ячейки "Слуги народа" в Полтавской области, нардеп Александр Трухин не слагал полномочия на время следствия по делу о ДТП. Причина – члены партии не увидели достаточно информационных оснований для этого.
О причине того, почему Трухина не отстранили, в интервью изданию рассказал первый заместитель главы Верховной Рады, бывший руководитель партии "Слуга народа".
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Почему Трухин не сложил полномочия на время расследования
Мы для этого не видели достаточно информационных оснований. Видели информационную атаку, которую широко поддерживали оппозиционные мощности,
– отметил Корниенко.
По его словам, устав партии "Слуга народа" не предусматривает положений касательно решения вопроса о временном отстранении руководителя партийной ячейки от должности. "Есть партийная организация, есть депутаты местные, есть члены партии, есть члены совета партии в Полтавской области. Они должны эти вопросы поднимать", – добавил замглавы Рады.
Корниенко заявил, что неофициально обращался к министру внутренних дел Денису Монастырскому и к самому Трухину. Обих просил максимально открыто комментировать ход расследования.
Расследованием дела о ДТП с участием Трухина занимается Государственное бюро расследований. Корниенко просит дождаться результатов следствия.
Авария с Трухиным: основное
- 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП. СМИ писали, что его вызвал нардеп от "Слуги народа" Трухин.
- В аварии пострадал руководитель комитета УАФ Лучано Лучи. 4 ноября стало известно, что ему придется покинуть работу из-за полученной травмы.
- В полиции это дело долгое время не комментировали. Только через неделю правоохранители заявили, что передали дело в ГБР, потому что в нем фигурирует парламентарий.
- Трухин уверяет, что он не виновен и пьяным не был.