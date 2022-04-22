Не имеет отношения к ВСУ, – Вениславский о падении Ан-26 в Запорожской области

Утром 22 апреля в Запорожской области упал самолет Ан-26. Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что воздушное судно не имеет отношения к ВСУ.

Это он заявил во время телемарафона. Федор Вениславский подчеркнул, что в Запорожской области 22 апреля во время технического вылета упал именно гражданский самолет.

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Вениславский обвинил Россию в сбивании самолета

Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление России, которая сбивает мирные самолеты,

– подчеркнул он.

Федор Вениславский добавил, что авиакомпания, которой принадлежал самолет Ан-26, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины. А само воздушное судно выполняло технический полет.

Что известно о падении самолета Ан-26

Утром Запорожская ОВА сообщила, что в Вольнянском районе упал самолет Ан-26. В администрации отметили, что в результате этого есть пострадавшие.

Впоследствии стало известно об одном погибшем и двоих раненых. Сколько человек было на борту во время полета – пока устанавливают.

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