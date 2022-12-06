В Одессе из-за обесточивания нет тепла и воды: когда обещают вернуть

Из-за массированного ракетного обстрела критической инфраструктуры в Одессе проблемы со светом и водоснабжением. Мэр города Геннадий Труханов подробно рассказал о ситуации в областном центре.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила очередную волну массированных ракетных ударов по энергосистеме нашего государства. Одещина – это тот регион, который пострадал больше всего, но уже сегодня, 6 декабря, область и ее центр постепенно возвращается к стабилизационным отключениям.

Читайте также Новая массированная ракетная атака россиян на Украину: все о взрывах и работе ПВО

Что делать, если ситуация не улучшится в Одессе

По словам Труханова, из-за отсутствия электроэнергии пришлось остановить работу котельных предприятия "Теплоснабжение города Одесса". Также не курсирует электротранспорт.

В городе отсутствует вода. Если ситуация не улучшится, подвоз воды во все районы города будет производиться специализированными машинами,

– констатировал мэр.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время в Одессе работает оперативный штаб. Все работники ДТЭК, Инфоксводоканала и коммунальные службы работают круглосуточно.

В то же время глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что первая подача электроэнергии в Одессу состоялась по резервным схемам вечером 5 декабря – сразу после атаки. Мощность по очереди будет передаваться между группами потребителей, однако сейчас в первую очередь продолжается подключение критической инфраструктуры к току.

Полное обращение мэра Одессы к горожанам: смотрите видео по фейсбуку Труханова

В своем обращении городской голова Одессы упомянул о Пунктах Несокрушимости, в которых одесситы могут согреться и подзарядить телефоны. Расположение таких мест для обогрева можно найти на интерактивной карте



Что такое Пункты Несокрушимости / Картинка 24 Канала

Будут ли еще массированы ракетные атаки

Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат убежден, что у врага достаточно бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, которыми он может атаковать города Украины в будущем. Обратим внимание, что эти летательные аппараты могут переносить от восьми ракет.

Однако говорить о дате последующего массированного обстрела крайне тяжело, ведь неизвестно, что придет в голову оккупантам. Но, очевидно, усложняет планы врага "хлопок", который регулярно цветет в разных регионах России, несмотря на холодное время.