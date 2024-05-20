"Возмутительно и нелегитимно": Байден и Блинкен отреагировали на вероятные ордера лидерам Израиля

В США отреагировали на то, что МУС запросил ордера на арест для Беньямина Нетаньяху и Йова Галанта. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Джо Байден и Энтони Блинкен назвали такой шаг позорным, передает 24 Канал.

В самом Израиле тоже осудили решение Международного уголовного суда. Там назвали антисемитской позицию прокурора МУС Карима Хана.

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Мнение Байдена

Заявление прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров вызывает возмущение. И позвольте мне быть откровенным: что бы этот прокурор ни имел в виду, нет никакой эквивалентности – никакой – между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности,

– заявил президент США.

Решение МУС может быть нелегитимным

В этом ключе высказался Энтони Блинкен. Он сказал: США отвергают заявление Карима Хана, потому что в нем Израиль приравняли к ХАМАС.

"Это позорно. ХАМАС – это жестокая террористическая организация, которая совершила самое ужасное массовое убийство евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживает в заложниках десятки невинных людей, в том числе американцев", – говорится в сообщении.

А еще госсекретарь США подчеркнул: Америка считает, что МУС не имеет юрисдикции в этом деле, поскольку это суд с ограниченной юрисдикцией.

По мнению Блинкена, прокурор МУС поспешил. Он должен был "предоставить израильской правовой системе полную и своевременную возможность продолжить рассмотрение дела". Ведь Государство Израиль было готово сотрудничать, а сам Карим Хан должен был посетить страну на следующей неделе.

Учитывая это, в США сомневаются в том, что расследование легитимное и достоверное.

В других ситуациях прокурор откладывал национальные расследования и сотрудничал с государствами, чтобы предоставить им время для проведения расследования. Прокурор не предоставил такой возможности Израилю,

– заметил Блинкен.

Он подытожил: это решение МУС "ничем не помогает и может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня".