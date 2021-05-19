О ситуации противостояния с ХАМАСом глава правительства рассказал во время общения с 70 послами иностранных государств. На данный момент единого способа выхода из ситуации Тель-Авив не выбрал.
К теме Украинцы застряли в Секторе Газа: Кулеба рассказал, как будет происходить эвакуация
Есть два пути добиться покоя, – Нетаньяху
Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: оккупировать Газу или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность,
– сказал Нетаньяху.
Относительно того, сколько может длиться обмен ракетными обстрелами, точного ответа на этот вопрос у израильского премьера нет. Главное для Нетаньяху – выполнить задание операции.
Актуально ХАМАС отказался прекратить обстрелы Израиля