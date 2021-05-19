О ситуации противостояния с ХАМАСом глава правительства рассказал во время общения с 70 послами иностранных государств. На данный момент единого способа выхода из ситуации Тель-Авив не выбрал.

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Есть два пути добиться покоя, – Нетаньяху

Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: оккупировать Газу или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность,

– сказал Нетаньяху.

Относительно того, сколько может длиться обмен ракетными обстрелами, точного ответа на этот вопрос у израильского премьера нет. Главное для Нетаньяху – выполнить задание операции.

Обратите внимание! По информации СМИ, Израиль планировал начинать наземную операцию в Секторе Газа. Однако этого не произошло из-за аргументов США. Администрация Джо Байдена настаивала на избежании масштабных боевых действий.

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