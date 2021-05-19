Про ситуацію протистояння з ХАМАСом глава уряду розповів під час спілкування з 70 послами іноземних держав. Поки що єдиного способу виходу з ситуації Тель-Авів не обрав.

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Є два шляхи домогтись спокою, – Нетаньяху

Є дві можливості домогтися спокою і безпеки: окупувати Газу або створити фактор стримування. Ми не скидаємо з рахунків жодну можливість,
– сказав Нетаньяху.

Щодо того, скільки може тривати обмін ракетними обстрілами. Точної відповіді на це питання у ізраїльського прем'єра нема. Головне для Нетаньяху – виконати завдання операції.

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Що відомо про конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем?

У Східному Єрусалимі на початку травня тривали масштабні заворушення між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. ХАМАС розпочав обстрілювати Ізраїль, Тель-Авів завдавав удари у відповідь. Мовиться вже понад 2 сотні загиблих та понад 6 тисяч поранених.