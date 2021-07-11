Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Израиле, где жил 12 лет

Бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 11 июля уехал из резиденции премьер-министра в Иерусалиме на улице Бальфур. Он с семьей жил в этом доме 12 лет.

Переезд подтвердил представитель семьи Нетаньяху. На этой неделе в резиденции заметили грузовики. Вероятно, это из кортежа Нетаньяху как лидера оппозиции.

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Нетаньяху уехал через месяц

Нетаньяху решился покинуть резиденцию почти через месяц после его отстранения от власти.

Однако в Израиле нет закона, который бы предусматривал сроки, когда экс-премьер-министр должен покинуть резиденцию.

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В апреле 2020 года тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать коалицию после выборов в парламент.

Однако премьер не смог сделать это в отведенный законом срок.

Тогда же о формировании коалиции объявил Нафтали Беннет. Он сразу подчеркнул, что Нетаньяху туда не войдет.

Поэтому 13 июня парламент Израиля проголосовал за новое правительство – без Нетаньяху. Беннет стал новым премьер-министром.

Кстати, в июне в Израиле депутаты избрали для страны нового президента. Эту должность будет занимать Ицхак Герцог.

В дальнейшем резиденция переходит в распоряжение нового премьера – Нафтали Беннета и его семьи.