"Мы готовы": Нетаньяху опубликовал красноречивое видео с военными

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 октября опубликовал интересное видео на фоне войны страны с боевиками ХАМАС. На кадрах израильский глава правительства находился вместе с военными.

Сам Нетаньяху заявил, что израильская армия готова дальше противостоять палестинским боевикам из Сектора Газы. Находившиеся на кадрах военные согласились с премьером страны.

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Нетаньяху приехал в военные

На кадрах видно, как Биньямин Нетаньяху в бронежилете на фоне военной техники стоит окруженный израильскими солдатами. Таким образом, он, очевидно, решил проверить готовность войск к противостоянию с боевиками ХАМАС.

Мы с воинами и мы готовы!

– написал глава правительства Израиля.

Нетаньяху подтвердил готовность Армии обороны Израиля / Видео Биньямина Нетаньяху

На кадрах также можно увидеть, как военные подтверждают свою готовность к борьбе с палестинцами из сектора Газа. В комментариях под видео пользователи сети выражают свою поддержку солдатам ЦАХАЛ и Израиля в его борьбе за собственное государство и право жить.

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