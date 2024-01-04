Нетаньяху проваливает войну, пора его уволить, – The Economist

Атаки ХАМАС на Израиль, которые начались 7 октября 2023 года, меняют Ближний Восток. А под руководством Беньямина Нетаньяху Израиль совершает грубые ошибки, которые подрывают его собственную безопасность.

Об этом пишет издание The Economist, передает 24 Канал. Журналисты отмечают, что на северной границе Израиля наблюдается напряжение после убийства лидера ХАМАС в Бейруте, а в Газе может возникнуть проблема голода.

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Новая доктрина безопасности

После начала нападения ХАМАС в октябре и убийств гражданских, Израилю пришлось пересмотреть свою давнюю доктрину безопасности. Она предполагала отказ от мира с палестинцами, строительство стен и использование технологий для отражения ракет. Впрочем, как пишет издание, стены не помогли – палестинцы были радикально настроены.

Поэтому нужна новая израильская доктрина безопасности. ХАМАС должен быть отстранен от власти в Газе, но Израиль должен дать ясное понимание, что он борется с террористами.

"Это означает благоразумное применение силы и оказание гораздо большей помощи. Это также означает наличие плана на период после войны, открывающего путь к умеренному палестинскому государству. Такой подход помог бы сохранить двухпартийную поддержку Израиля в США и других странах", – говорится в материале.

The Economist отметил, что нынешний премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху избегал этой логики. Главное объяснение "близорукости" политика – слабость. Мол, он отчаянно стремился остаться на должности, потакал экстремистам в своей коалиции и израильскому электорату. Это приведет к негативным последствиям в Газе и помешает Израилю в вопросах безопасности, считает издание.

Еще одна проблема – угроза вторжения Хезболлы, которую поддерживает Иран. Нужен региональный план сдерживания, а для этого необходима поддержка США и других союзников, в частности, арабских государств Персидского залива, которых Нетаньяху отчуждает.

"Популярность Нетаньяху дома резко упала. Верховный суд Израиля отменил его противоречивую судебную реформу. Ради Израиля он должен уйти. Учитывая события 7 октября, его преемник не будет мягким по безопасности. Но более мудрый израильский лидер мог бы понять, что голод в Газе, анархия или бессрочная оккупация там и уменьшение американской поддержки не сделают Израиль более безопасным", – резюмирует The Economist.

Напомним, 7 октября 2023 ХАМАС начал вооруженный конфликт против Израиля. Это уже пятый эпизод противостояния между Газой и Израилем. Последний 27 октября начал наземную операцию на территории Газы по трем направлениям. В декабре 2023 года Совбез ООН одобрил резолюцию, призывающую к паузе в боевых действиях и увеличению гуманитарной помощи людям.

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