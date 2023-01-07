Агония правительства Нетаньяху, – эксперт об отказе поставлять Украине оружие
Посол Украины в Израиле подверг критике нового главу МИД Израиля за то, что он провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это впервые с начала полномасштабной войны, когда министр иностранных дел ближневосточной страны общался с российским коллегой.
Международная политика правительства Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху очень специфична. Об этом в эфире 24 канала заявил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.
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По его мнению, несмотря на свою лояльность к США, Нетаньяху неоднократно выражал публичную приверженность России.
Во время выборов в Израиле очень часто клеили агитационные плакаты, на которых Нетаньяху изображался вместе с Путиным. В значительной степени за Нетаньяху голосуют выходцы из постсоветского пространства, имеющие пророссийские взгляды и лояльные Путину,
– объяснил глава центра "Доктрина".
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Непредоставление оружия Украине является причудливой позицией
Божко сообщил, что пока Израиль помогает Украине только поставками аптечек, средств защиты для военных, но не предоставляет вооружений. В то же время у страны достаточно развитый ВПК и украинской армии было бы неплохо получать оттуда вооружение.
"То, что мы оттуда не получаем вооружения, показывает причудливую позицию: притворяться, что они не видят, что Россия является главным союзником для прямого врага Израиля в регионе – Ирана. Считать, что какие-то ситуативные геополитические выгоды могут преобладать над международным правом – это фарисейская позиция", – уверен глава центра "Доктрина".
Нетаньяху придется ответить
По мнению Ярослава Божко, в дальнейшем проблема Ирана будет увеличиваться и со временем станет более прозрачной для жителей Израиля. В таком случае Нетаньяху и его чиновникам придется отвечать на вопрос, почему они пожимали руку странам, которые поддерживали развитие радикального исламизма под боком у Израиля.
Я не думаю, что это может выглядеть как-то структурно, логично, последовательно. Это в значительной степени агония коррупционного правительства Израиля, которое критикуется многими израильтянами внутри страны, потому что оно очень специфично.
– подытожил Ярослав Божко.
Что планирует Израиль
- Как только Иран перейдет "красную линию" в ядерной программе, тогда Израиль, вероятно, нанесет авиационный и ракетный удары по иранским ядерным центрам
- Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что уходит с поста, поскольку Израиль готовится к военным ударам по ядерным объектам Ирана. Он сказал, что однажды израильских пилотов могут позвать принять участие в таком наступлении на соседнюю страну.
- Вашингтон проводит переговоры с новым правительством Израиля о возможности остановить поставки оружия из Ирана.