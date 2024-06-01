Не согласен с Байденом: Нетаньяху назвал условие, при котором прекратят огонь в Газе

31 мая Джо Байден обнародовал новый план по прекращению огня в Секторе Газа. Премьер Израиля жестко отреагировал на предложение.

Израиль взял под контроль Филадельфийский коридор, через который ХАМАС поставляли оружие и боеприпасы. Коридор расположен на границе между Сектором Газа и Египтом, под ним содержится много контрабандных ходов.

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Когда Государство Израиль может прекратить огонь

Условия Израиля для прекращения войны не изменились: это уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля,

– сказано в сообщении Нетаньяху.

Премьер-министр подчеркнул: не согласится сделать иначе, то есть сначала прекратить огонь, а потом разбираться с ХАМАС.

Что предлагает Байден

На шесть недель должен полностью прекратиться огонь, а Израиль должен вывести войска из всех густонаселенных районов Газы. А также освободить заложников, в том числе женщин, пожилых людей и раненых, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Еще в регионе должны увеличить гуманитарную помощь, разрешив въезд 600 грузовиков ежедневно в Полосу Газы.

В дальнейшем должны освободить всех живых заложников, в частности солдат-мужчин, и вывести израильские войска из Газы. На третьем этапе должно начаться масштабное восстановление региона.

Мир давит на Израиль

Байден заявил , что. В ХАМАС идею Байдена оценили положительно.

24 мая Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление на Рафах в Газе. А еще в регион должны допустить следователей. На это у Израиля есть только месяц.

20 мая Международный уголовный суд запросил ордер на арест лидеров ХАМАС, а также премьера и министра обороны Израиля, то есть Нетаньяху и Галанта. В ведомстве обвинили топ-чиновников в военных преступлениях и преступлениях против человечности и предупредили: если Израиль ничего не изменит, ордер на арест все же выдадут.

В Израиле возмутились таким решением МУС и обвинили прокурора Карима Хана в антисемитизме. В США также осудили эти заявления Хана.