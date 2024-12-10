Нетаньяху впервые предстал перед судом: какие 3 дела открыли против премьер-министра

Беньямин Нетаньяху 10 декабря выступил в суде, дав показания по делу о коррупции. Премьер-министр Израиля отвергает все обвинения, которые выдвигаются против него.

У Нетаньяху есть много доказательств, которые должны подтвердить его непричастность к коррупционным действиям. Журналист из Тель-Авива Алексей Бурлаков рассказал 24 Каналу, как прошел первый день рассмотрения дела Нетаньяху в суде.

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Главное доказательство – видео

Против премьер-министра Израиля открыто три дела, и они касаются коррупции. Примечательно, что суд рассматривает именно коррупционные дела против Беньямина Нетаньяху в то время, когда Израиль, по оценкам израильских военных, воюет сразу против семи армий.

Одно из дел связано с тем, что он якобы, по утверждению прокуроров следствия, принимал ценные подарки от чиновников, представителей других стран. Два других дела касаются того, что Нетаньяху якобы покупал для себя и для своих избирательных кампаний положительные отзывы от журналистов, публикации в СМИ и тому подобное.

В других государствах, возможно даже в Восточной Европе, могли бы закрыть глаза на такие дела, если в стране идет война. Однако в Израиле их рассматривают,

– отметил журналист.

В то же время это не первые уголовные дела, которые открывают против Нетаньяху. Однако каждый раз удавалось их нивелировать.

Сейчас одно из главных доказательств – это видео, на котором Нетаньяху подписывает документы, даже не глядя на них. И это один из аргументов для защиты. Мол, те документы, которые проходят в уголовном деле, премьер-министр, возможно, даже не видел,

– объяснил Бурлаков.

Отметим, что 10 декабря сторона защиты выступала в суде 6 часов, доказывая невиновность Нетаньяху.

Обратите внимание! Перед зданием суда, где 10 декабря происходило заседание по делу Нетаньяху, собрались, в частности, его противники. Преимущественно это родственники тех, кто находится в плену у ХАМАС после атаки боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Эти люди считают, что Нетаньяху мог бы освободить заложников, но у него якобы какие-то "договоренности" с ХАМАС и Хезболлой.

Создают буферную зону

В то же время после успешного наступления сирийских повстанцев и как следствие свержения режима Башара Асада израильская армия впервые с 1973 года вошла на территорию Сирии. Военные взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы. Также заняли другие стратегические позиции необходимые для стабилизации контроля над территорией.

Сейчас в Израиле стало спокойнее, чем было раньше – даже несколько дней назад. Силы обороны Израиля заходят в "серую зону" в Сирии – на Голанские высоты. Некоторые считают это уже оккупированной Израилем территорией. Однако именно так их очень сложно идентифицировать,

– подчеркнул журналист.

Израильские военные якобы отодвигают дальше линию, откуда, вероятно, могут наносить удары по территории Израиля. В то же время Нетаньяху обвиняли как минимум в "оккупацию" части Сирии, а также в незаконном строительстве на Западном берегу реки Иордан – якобы палестинской территории.

Однако в планах премьер-министра была не оккупация этой территории, а, по словам Нетаньяху, возвращение израильских граждан на нее.

То, что сейчас происходит в Сирии, местные эксперты и военные оценивают как создание буферной зоны для того, чтобы минимизировать обстрелы Израиля,

– отметил Алексей Бурлаков.

Напомним, что израильские военные вошли в зону между израильскими и сирийскими позициями на Голанских высотах. Нетаньяху, находясь там, заявил, что падение режима Асада в Сирии "открывает новые возможности" для Израиля, однако одновременно "создает риски". Эта территория, по его словам, была буферной зоной по соглашению 1974 года, но она потеряла соответствующий статус из-за того, что сирийские силы оставили свои позиции. Поэтому Израиль ввел туда войска, чтобы защитить границы.