Нетаньягу має багато доказів, які мають довести його непричетність до корупційних дій. Журналіст з Тель-Авіву Олексій Бурлаков розповів 24 Каналу, як пройшов перший день розгляду справи Нетаньягу у суді.

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Головний доказ – відео

Проти прем'єр-міністра Ізраїля відкрито три справи, і вони стосуються корупції. Примітно, що суд розглядає саме корупційні справи проти Беньяміна Нетаньягу у той час, коли Ізраїль, за оцінками ізраїльських військових, воює одразу проти семи армій.

Одна зі справ пов'язана з тим, що він нібито, за твердженням прокурорів слідства, приймав коштовні подарунки від посадовців, представників інших країн. Дві інші справи стосуються того, що Нетаньягу нібито купував для себе і для своїх виборчих кампаній схвальні відгуки від журналістів, публікації у ЗМІ тощо.

В інших державах, можливо навіть в Східній Європі, могли б закрити очі на такі справи, якщо в країні триває війна. Однак в Ізраїлі їх розглядають,

– зазначив журналіст.

Водночас це не перші кримінальні справи, які відкривають проти Нетаньягу. Однак кожного разу вдавалося їх нівелювати.

Наразі один з найголовніших доказів – це відео, на якому Нетаньягу підписує документи, навіть не дивлячись на них. І це один з аргументів для захисту. Мовляв, ті документи, які проходять в кримінальній справі, прем'єр-міністр, можливо, навіть не бачив,

– пояснив Бурлаков.

Зазначимо, що 10 грудня сторона захисту виступала в суді 6 годин, доводячи невинність Нетаньягу.

Зверніть увагу! Перед будівлею суду, де 10 грудня відбувалося засідання по справі Нетаньягу, зібралися, зокрема, його противники. Переважно це родичі тих, хто перебуває в полоні у ХАМАС після атаки бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ці люди вважають, що Нетаньягу міг би визволити заручників, але в нього нібито якісь "домовленості" з ХАМАС та Хезболлою.

Створюють буферну зону

Водночас після успішного наступу сирійських повстанців та як наслідок повалення режиму Башара Асада ізраїльська армія вперше з 1973 року увійшла на територію Сирії. Військові взяли під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Також зайняли інші стратегічні позиції необхідні для стабілізації контролю над територією.

Наразі в Ізраїлі стало спокійніше, ніж було раніше – навіть кілька днів тому. Сили оборони Ізраїлю заходять в "сіру зону" в Сирії – на Голанські висоти. Дехто вважає це вже окупованою Ізраїлем територією. Однак саме так їх дуже складно ідентифікувати,

– підкреслив журналіст.

Ізраїльські військові буцімто відсувають далі лінію, звідки, імовірно, можуть завдавати ударів по території Ізраїлю. Водночас Нетаньягу закидали щонайменше "окупацію" частини Сирії, а також незаконне будівництво на Західному березі річки Йордан – нібито палестинської території.

Проте в планах прем'єр-міністра була не окупація цієї території, а, за словами Нетаньягу, повернення ізраїльських громадян на неї.

Те, що зараз відбувається в Сирії, місцеві експерти та військові оцінюють як створення буферної зони для того, щоб мінімізувати обстріли Ізраїлю,

– відзначив Олексій Бурлаков.

Нагадаємо, що ізраїльські військові увійшли у зону між ізраїльськими та сирійськими позиціями на Голанських висотах. Нетаньягу, перебуваючи там, заявив, що падіння режиму Асада у Сирії "відкриває нові можливості" для Ізраїлю, проте водночас "створює ризики". Ця територія, за його словами, була буферною зоною за згодою 1974 року, але вона втратила відповідний статус, оскільки сирійські війська залишили свої позиції. Тому Ізраїль ввів туди війська, щоб захисти кордони.