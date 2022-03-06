Netflix останавливает работу на территории России

Все больше мировых компаний покидают Россию. Случилось это после того, как она позорно вторглась на территорию Украины и начала здесь военные действия. Теперь россияне остались и без Netflix.

Netflix решил сделать следующий шаг в санках против России. До этого компания приостановила все свои проекты в этой стране. А 1 марта отказалась включать в свои трансляции 20 российских пропагандистских каналов по требованию российского законодательства.

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Поэтому Netflix присоединилась к остальным мультимедийным компаниям, которые покинули Россию. До этого несколько голливудских киностудий приостановили показ своих фильмов в российских кинотеатрах. Следовательно, один россиянин был вынужден улететь в Узбекистан, чтобы посмотреть нового "Бэтмена" в кинотеатре.

Россия сама "выстрелила себе в ногу", заблокировав доступ к Facebook и Twitter, а у некоторых пользователей начались проблемы с доступом к YouTube. До этого YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. А Spotify отменил Premium-подписки в России.

Еще один удар – TikTok заявил об остановке работы в России. Однако к такому шагу компанию подтолкнула не война против Украины или санкции, а сама Россия. Тамошние власти приняли так называемый "закон о фейках", что делает невозможным безопасную работу сервиса.

Запреты есть и в еще одной сфере развлечений – компьютерных играх. Такие компании как Electronic Arts, CD Project, Activision Blizzard, Microsoft и Rockstar Games останавливают продажу своих игр на территории России. Производитель видеокарт NVIDIA прекращает продажу своих продуктов на территории России. Также об остановке продаж своей продукции заявили в Dell.

Сюда также следует добавить, что Apple и Samsung тоже не будут поставлять свою продукцию в Россию.