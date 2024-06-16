Оккупанты совершили неудачный ночной штурм позиций ВСУ возле Красногоровки
Российские военные совершили неудачный ночной штурм позиций ВСУ возле Красногоровки. В сети обнародовали соответствующие кадры.
Собственно, видео с неудачным штурмом опубликовала пресс-служба подразделения FPV-дронов 59 бригады.
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Неудачный штурм оккупантами позиций Сил обороны возле Красногоровки
На опубликованных кадрах видно ночную попытку противника провести штурмовые действия с привлечением 2 танков.
В то же время другой танк, с десантом на броне должен был двигаться по уже зачищенной колее. Заметим, что расчистка пути происходила с помощью установленного перед танком каткового или ножевого трала.
Именно это дало возможность первой машине подобраться довольно близко к позициям Сил обороны. Однако из-за того, что не было прикрытия, танк подорвался на мине, которая среагировала на металлическое днище танка.
После того, как подорвался первый танк, военные осуществили комбинированное уничтожение другого с десантом, который был поражен FPV-дроном, сбросом с дрона и кассетным боеприпасом из артиллерии.
Кроме этого, были уничтожены остатки вражеского десанта, который противник имел в планах использовать для штурма окопов ВСУ.
Неудачный штурм оккупантов: смотрите видео
Заметим, что за сегодня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 18 попыток прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского. В Генштабе отметили, что 9 атак отражено подразделениями Сил обороны, еще столько же – продолжаются. Там очертили ситуацию как сложную, однако указали, что наши воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.
Что происходит на других направлениях фронта по состоянию на утро 16 июня: основное
- С начала этих суток уже произошло 41 боевое столкновение.
- На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска.
- Также не имел успеха штурм захватчиков на Лиманском направлении. Известно, что потерь позиций не допущено.
- На Северском направлении враг проявляет активность. Здесь с начала суток уже произошло 5 боевых столкновений. Вблизи Раздоловки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздоловки активность врага сохраняется – еще три боевых столкновения продолжаются.
- На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов вблизи Парасковиевки, еще один бой продолжается у Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны, враг успеха не имеет.
- На Времовском направлении 7 попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
- Кроме этого неудачу потерпели 2 штурмовые действия оккупантов вблизи Малой Токмачки и Роботино на Ореховском направлении.
- На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Там ситуация без изменений.