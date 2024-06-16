Оккупанты совершили неудачный ночной штурм позиций ВСУ возле Красногоровки

Российские военные совершили неудачный ночной штурм позиций ВСУ возле Красногоровки. В сети обнародовали соответствующие кадры.

Собственно, видео с неудачным штурмом опубликовала пресс-служба подразделения FPV-дронов 59 бригады.

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Неудачный штурм оккупантами позиций Сил обороны возле Красногоровки

На опубликованных кадрах видно ночную попытку противника провести штурмовые действия с привлечением 2 танков.

В то же время другой танк, с десантом на броне должен был двигаться по уже зачищенной колее. Заметим, что расчистка пути происходила с помощью установленного перед танком каткового или ножевого трала.

Именно это дало возможность первой машине подобраться довольно близко к позициям Сил обороны. Однако из-за того, что не было прикрытия, танк подорвался на мине, которая среагировала на металлическое днище танка.

После того, как подорвался первый танк, военные осуществили комбинированное уничтожение другого с десантом, который был поражен FPV-дроном, сбросом с дрона и кассетным боеприпасом из артиллерии.

Кроме этого, были уничтожены остатки вражеского десанта, который противник имел в планах использовать для штурма окопов ВСУ.

Неудачный штурм оккупантов: смотрите видео

Заметим, что за сегодня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 18 попыток прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского. В Генштабе отметили, что 9 атак отражено подразделениями Сил обороны, еще столько же – продолжаются. Там очертили ситуацию как сложную, однако указали, что наши воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.

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