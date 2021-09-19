Неудачный спуск с Говерлы: в Карпатах спасали туристку

В Карпатах туристка травмировалась во время похода на Говерлу. Взойти на вершину ей удалось успешно, а вот во время спуска понадобилась помощь спасателей.

Женщина получила травму и сойти вниз самостоятельно не смогла. На помощь туристке прибыли спасатели.

Недавно В Карпатах просто с горы эвакуировали туристку

Туристку спускали с горы на специальных носилках

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и на специальных носилках спустили вниз. Там женщину уже ждали медики.



Женщине оказали первую домедицинскую помощь / Фото ГСЧС

Ранее в Карпатах в результате взрыва пострадали туристы

Отметим, что недавно с туристами в Карпатах произошла трагедия. Группа разожгла костер, а потом раздался очень мощный взрыв. Погибли двое мужчин, еще несколько человек пострадали.

К теме Огонь разжигали там, где его жгли еще до нас – один из туристов о взрыве костра в Карпатах

Спасатели и правоохранители предполагают, что на месте, где был очаг, ранее были снаряды времен Первой или Второй мировой войны.