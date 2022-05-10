Неуправляемые ракеты и минометы: враг снова обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины

Вечером 10 мая оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговщины. В частности, враг использовал ракеты и минометы.

Об очередных обстрелах в Сумской и Черниговской областях сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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По их данным, вечером 10 мая российские самолеты дважды запустили неуправляемые ракеты по приграничным территориям Сумщины.

Также дважды обстреляли из минометов территории Черниговщины со стороны российского села Новые Юрковичи.

К слову, в конце апреля Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения в приграничных районах. Жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.

Под обстрелом врага – украинское приграничье: последние новости

Вооруженные Силы Украины освободили Сумскую и Черниговскую области от вражеских войск, однако российские оккупанты активизировали обстрелы этих регионов.

В частности, 10 мая под ударом оказалась Белопольская община Сумской области. Ее обстреляли из систем залпового огня, расположенных на территории России. Погибших, к счастью, нет, а повреждения уточняются.

Вечером 9 мая враг обстрелял Новослободскую и Ворожбянскую общины в Сумской области. Утром также были "прилеты" по Хотинской общине. Обошлось без потерь и жертв. А 8 мая российские захватчики нанесли ракетный удар в Шосткинском районе.

На днях оккупанты стреляли из минометов и по одному из населенных пунктов Городнянского района Черниговской области. Обошлось без жертв.

Ранее в Генштабе ВСУ предупреждали, что в приграничных районах вражеские войска могут совершать провокации. Впоследствии они хотят обвинить в их совершении украинских военных.

К слову, в течение 10 мая на Востоке ВСУ отразили 4 атаки врага. Военным удалось уничтожить 260 оккупантов и более 20 единиц техники, среди всего – танки, БТР, САУ, АТТ и другие.

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