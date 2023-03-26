Невеста "Да Винчи" лично вывозила его после ранения и пыталась спасти

Невеста Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" Алина Михайлова лично пыталась спасти любимого. Она была рядом с ним в первые минуты после того, как он получил ранение при обстреле россиян.

Об этом рассказала сама Алина в откровенном разговоре с журналистами.

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Мало кто знает, что Алина лично вывозила раненого любимого. Что она своими руками пыталась спасти его. Что она держала в руках мешок амбу (аппарат для искусственной вентиляции легких) пытаясь удержать жизнь в дорогой груди,

– сообщила журналистка Виолетта Киртока.

Ранее Алина Михайлова призналась, что не может принять утрату любимого и не принимает. "Да Винчи" и Алина провели вместе 6 безумных, интересных, счастливых, сложных, ярких лет. Михайлова отметила, что такие эмоции и ощущения люди иногда не проживают за 40-летнюю жизнь.

В День добровольца – 14 марта – Михайлова получила орден Богдана Хмельницкого III степени. Его вручал президент Владимир Зеленский. Алина передала украинскому лидеру личный боевой шеврон погибшего любимого.

Обстоятельства гибели Да Винчи

Дмитрий Коцюбайло, командир "Волков Да Винчи" погиб 7 марта в бою под Бахмутом во время вражеских обстрелов.

Попрощалась с Героем Украины 9 марта на Прикарпатье, откуда родом Дмитрий, а похоронили героя на Аскольдовой могиле 10 марта.

Владимир Зеленский в день прощания с "Да Винчи" посмертно наградил Героя "Крестом боевых заслуг".