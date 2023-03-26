Невеста "Да Винчи" лично вывозила его после ранения и пыталась спасти
Источник:Виолетта Киртока
Невеста Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" Алина Михайлова лично пыталась спасти любимого. Она была рядом с ним в первые минуты после того, как он получил ранение при обстреле россиян.
Об этом рассказала сама Алина в откровенном разговоре с журналистами.
Смотрите также На фронте вместе с "Волками": BIHUS Info опубликовали репортаж-посвящение павшему "Да Винчи"
Мало кто знает, что Алина лично вывозила раненого любимого. Что она своими руками пыталась спасти его. Что она держала в руках мешок амбу (аппарат для искусственной вентиляции легких) пытаясь удержать жизнь в дорогой груди,
– сообщила журналистка Виолетта Киртока.
Ранее Алина Михайлова призналась, что не может принять утрату любимого и не принимает. "Да Винчи" и Алина провели вместе 6 безумных, интересных, счастливых, сложных, ярких лет. Михайлова отметила, что такие эмоции и ощущения люди иногда не проживают за 40-летнюю жизнь.
В День добровольца – 14 марта – Михайлова получила орден Богдана Хмельницкого III степени. Его вручал президент Владимир Зеленский. Алина передала украинскому лидеру личный боевой шеврон погибшего любимого.
Обстоятельства гибели Да Винчи
- Дмитрий Коцюбайло, командир "Волков Да Винчи" погиб 7 марта в бою под Бахмутом во время вражеских обстрелов.
- Попрощалась с Героем Украины 9 марта на Прикарпатье, откуда родом Дмитрий, а похоронили героя на Аскольдовой могиле 10 марта.
- Владимир Зеленский в день прощания с "Да Винчи" посмертно наградил Героя "Крестом боевых заслуг".