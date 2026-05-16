Крупнейший химкомбинат России, связанный с войной: Невинномысский "Азот" пылал после атаки БпЛА

В ночь на 16 мая в российском Невинномысске Ставропольского края прогремели взрывы, после чего на территории химического предприятия "Невинномысский Азот" вспыхнул пожар.

Местные жители публиковали видео возгорания, а OSINT-аналитики ASTRA подтвердили, что огонь зафиксировали именно на территории завода.

Что известно об атаке на химзавод в Невинномысске?

Отмечается, что это как минимум шестая атака на предприятие с начала полномасштабной войны. В сети россияне сетовали на работу ПВО. По их словам, система противовоздушной обороны не сбивала дроны, а все беспилотники достигли цели.

Ранее объект уже подвергался ударам в 2025 и 2026 годах. По данным Reuters, заводы компании "Еврохим", среди которых "Невинномысский Азот", поставляли химические компоненты для производства взрывчатых веществ, используемых в изготовлении артиллерийских боеприпасов.



Справка. "Невинномысский Азот" – крупнейшее химическое предприятие на юге России. Завод производит азотные удобрения, метанол, аммиак, карбамид, аммиачную селитру, КАС-32, а также является единственным в стране-агрессоре производителем синтетической уксусной кислоты и меламина. Продукция поставляется более чем в 65 стран мира. На предприятии работает около 3,5 тысяч россиян.

Между тем в Набережных Челнах в Татарстане также сообщали о масштабном пожаре. Перед этим в регионе объявляли угрозу атаки беспилотников, однако официально связь между событиями не подтверждали. Впоследствии уточнили, что возгорание произошло на предприятии электросетей и не было связано с атакой дронов.

Отметим, что в сети пишут о возгорании именно на ООО "Предприятие электрических сетей". Это бывшая специализированная организация, занимавшаяся передачей электроэнергии и подключением потребителей к распределительным электросетям.

В результате дроновой атаки на Рязань, которая произошла буквально накануне, 15 мая, был серьезно поврежден нефтеперерабатывающий завод. Также взрывы фиксировались в других городах России, в частности вблизи военного аэродрома в Ейске, где дислоцируется 859-й центр морской авиации.

12 мая в Оренбурге жители сообщали о серии взрывов и задымления, которые, по их словам, могли быть связаны с атакой беспилотников и работой ПВО.

Также сообщалось об ударах украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Перми, вследствие чего предприятие полностью прекратило работу. По предварительным оценкам, восстановление может длиться несколько недель из-за масштаба повреждений. Нельзя не вспомнить и серию атак на НПЗ в Туапсе, вызвавшую серьезные панические настроения, экономический ущерб и экологические последствия.

По имеющимся данным, в 2026 году Украина существенно нарастила интенсивность атак дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам, задев около 16 предприятий. Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в комментарии 24 Каналу отметил, что ключевым фактором давления на Россию может стать именно разрушение ее энергетического экспортного потенциала.

По его мнению, если Россия потеряет возможность продавать нефть и газ таким странам, как Китай, Турция или Индия, это существенно усложнит продолжение войны.

По оценкам, атаки вызвали заметное сокращение добычи и экспорта российской нефти, что создает дополнительное давление на государственный бюджет страны-агрессора. Важно и то, что в апреле добыча нефти в России снизилась до примерно 8,8 миллиона баррелей в сутки.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые "дальнобойные санкции" как ответ на российские атаки.