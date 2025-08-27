Однако есть моменты, которые будет сложно реализовать на этапе международного сотрудничества и практической реализации. Это в эфире 24 Канала отметил юрист Иван Карнаух.

Какие сложности могут возникнуть?

Иван Карнаух отметил, что есть термин "in absentia". Он предусматривает отсутствие лица непосредственно в зале судебного заседания. Для того, чтобы избрать меру пресечения, кроме стандартных доказательств, которые предоставляет сторона обвинения, это обоснованность подозрения, наличие рисков того, что лицо будет скрываться от следствия, они должны предоставить доказательства того, что человек находится в международном розыске.

Теоретически подозрение может быть вручено заочно средствами публичного объявления или направлением на зарегистрированный адрес проживания и так далее. Реализовать эту инициативу по объявлению в международный розыск будет довольно сложно со стороны обвинения. Поскольку норма, которая регулирует эти вопросы, выходит за пределы исключительно национального законодательства, это уже международный уровень.

Для того, чтобы законодательно объявить лицо в международный розыск, необходимо соблюдать европейского и международного законодательства. Однако довольно сложно доказать, что лицо является преступником.

Например, по мнению правительства Украины, он может принадлежать к категории лиц, которые подозреваются в совершении уголовного преступления или преступления. По мнению большинства стран ЕС, возможно, это не будет достаточной аргументацией для того, чтобы объявить лицо в международный розыск, чтобы применить дальнейшие санкции в виде экстрадиции или лишить его статуса беженца из-за того, что он в заочном порядке привлекался к уголовной ответственности,

– пояснил юрист.

Теоретически все понятно. Но на этапе международного сотрудничества и практической реализации такой инициативы однозначно возникнут сложности. Они требуют имплементации законодательства не только на национальном уровне, но и применения международных правовых норм.

Что известно о законопроекте?