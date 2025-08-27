Однак є моменти, які буде складно реалізувати на етапі міжнародного співробітництва та практичної реалізації. Це в ефірі 24 Каналу зауважив юрист Іван Карнаух.

Які складнощі можуть виникнути?

Іван Карнаух зазначив, що є термін "in absentia". Він передбачає відсутність особи безпосередньо у залі судового засідання. Для того, щоб обрати запобіжний захід, крім стандартних доказів, які надає сторона обвинувачення, це обґрунтованість підозри, наявність ризиків того, що особа буде переховуватися від слідства, вони повинні надати докази того, що людина перебуває у міжнародному розшуку.

Теоретично підозра може бути вручена заочно засобами публічного оголошення або направленням на зареєстровану адресу проживання і так далі. Реалізувати цю ініціативу щодо оголошення у міжнародний розшук буде доволі складно з боку обвинувачення. Оскільки норма, яка регулює ці питання, виходить за межі виключно національного законодавства, це вже міжнародний рівень.

Для того, щоб законодавчо оголосити особу у міжнародний розшук, необхідно дотриматися європейського та міжнародного законодавства. Проте доволі складно довести, що особа є злочинцем.

Наприклад, на думку уряду України, вона може належати до категорії осіб, які підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення або злочину. На думку більшості країн ЄС, можливо, це не буде достатньою аргументацією для того, щоб оголосити особу у міжнародний розшук, щоб застосувати подальші санкції у вигляді екстрадиції або позбавити її статусу біженця через те, що вона у заочному порядку притягалася до кримінальної відповідальності,

– пояснив юрист.

Теоретично усе зрозуміло. Але на етапі міжнародного співробітництва та практичної реалізації такої ініціативи однозначно виникнуть складнощі. Вони потребують імплементації законодавства не лише на національному рівні, але й застосування міжнародних правових норм.

Що відомо про законопроєкт?