Однак є моменти, які буде складно реалізувати на етапі міжнародного співробітництва та практичної реалізації. Це в ефірі 24 Каналу зауважив юрист Іван Карнаух.
До теми Від штрафів до ув’язнення: що загрожує чоловікам, які перетнули кордон незаконно
Які складнощі можуть виникнути?
Іван Карнаух зазначив, що є термін "in absentia". Він передбачає відсутність особи безпосередньо у залі судового засідання. Для того, щоб обрати запобіжний захід, крім стандартних доказів, які надає сторона обвинувачення, це обґрунтованість підозри, наявність ризиків того, що особа буде переховуватися від слідства, вони повинні надати докази того, що людина перебуває у міжнародному розшуку.
Теоретично підозра може бути вручена заочно засобами публічного оголошення або направленням на зареєстровану адресу проживання і так далі. Реалізувати цю ініціативу щодо оголошення у міжнародний розшук буде доволі складно з боку обвинувачення. Оскільки норма, яка регулює ці питання, виходить за межі виключно національного законодавства, це вже міжнародний рівень.
Для того, щоб законодавчо оголосити особу у міжнародний розшук, необхідно дотриматися європейського та міжнародного законодавства. Проте доволі складно довести, що особа є злочинцем.
Наприклад, на думку уряду України, вона може належати до категорії осіб, які підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення або злочину. На думку більшості країн ЄС, можливо, це не буде достатньою аргументацією для того, щоб оголосити особу у міжнародний розшук, щоб застосувати подальші санкції у вигляді екстрадиції або позбавити її статусу біженця через те, що вона у заочному порядку притягалася до кримінальної відповідальності,
– пояснив юрист.
Теоретично усе зрозуміло. Але на етапі міжнародного співробітництва та практичної реалізації такої ініціативи однозначно виникнуть складнощі. Вони потребують імплементації законодавства не лише на національному рівні, але й застосування міжнародних правових норм.
Що відомо про законопроєкт?
Кабмін хоче посилити покарання за втечу за кордон. 21 серпня до Верховної Ради було подано законопроєкт №13673. Він передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.
У проєкті закону мовиться, що передбачається штраф від 7 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 3 років. Тобто за незаконний перетин або спробу перетину кордону може загрожувати штраф від 119 до 170 тисяч гривень.
Покарання передбачається для тих, хто під час війни намагається залишити Україну за підробленими документами чи поза офіційними пунктами пропуску.
В адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери" пояснили, що кримінальна відповідальність загрожуватиме тим, хто використовував підроблені документи, намагався підкупити прикордонника або ухилявся від мобілізації. Адміністративні стягнення передбачені у випадках перетину кордону поза пунктами пропуску чи спроб виїзду з чужими документами.