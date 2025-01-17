Незаконное пересечение границы мужчинами: полиция проводит более 200 обысков у организаторов схем

Национальная полиция Украины начала устанавливать причастных к незаконным пересечениям границы военнообязанными. У граждан, которые организовывают мошеннические схемы, правоохранители проводят обыски.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Национальную полицию. Подробности обысков обещают обнародовать позже.

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Что известно об обысках у организаторов схем для пересечения границы

Работники полиции сейчас проводят обыски в 19 областях Украины. Нацполиция разоблачила сотни сделок, с помощью которых военнообязанные мужчины могли незаконно пересекать границу. Среди них – и переправка вне пунктов пропуска, и подделка документов о состоянии здоровья, и фиктивные внесения в информационные системы и реестры. Также организаторы предлагают мужчинам подкупить должностных лиц. Различные схемы для выезда за пределы Украины мужчинам предлагали руководители больниц, сотрудники ТЦК, МСЭК и ВВК, а также гражданские лица.

Полицейские обыскивают более 200 фигурантов по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.



Обыски показали, что некоторые из организаторов используют мессенджеры. Чтобы заманить мужчин призывного возраста заплатить деньги для выезда за границу. За свои услуги исполнители просили оплату в долларах.

Полицейские проводят обыски у организаторов сделок для нелегального пересечения границы / Фото Национальной полиции

Статистика по нелегальному пересечению границы военнообязанными

В Государственной пограничной службе рассказывают, что ежедневно украинскую границу нелегально пытаются пересечь около 10 мужчин. Чаще всего граждане бегут из Украины через зеленый участок границы, за пределами пунктов пропуска. Сделать это помогают мошеннические группы, которые предоставляют схемы для побега.

Зафиксировано больше всего случаев, когда мужчины призывного возраста пытались незаконно пересечь украинскую границу с Молдовой и Румынией, а на границах с Венгрией, Словакией и Польшей таких попыток значительно меньше.