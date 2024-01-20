Незаконно экспортировал секретные технологии в Россию: в США арестовали бизнесмена

В Соединенных Штатах арестовали 66-летнего Илью Кана, подозреваемого в незаконном экспорте микросхем в Россию. По информации Минюста, он обходил экспортные законы, используя другие страны для транспортировки товаров.

Илья Кан, гражданин США, Израиля и России, был арестован в Лос-Анджелесе. Его обвиняют в отправке специализированных технологий российскому производителю полупроводников, имеющему связи с подсанкционными организациями.

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Арест бизнесмена, поставлявшего агрессору технологии

Прокурор США Бреон Пис заявил, что Кан использовал сложную схему, чтобы обойти американские законы по экспорту. Он переправлял товары через Гонконг и Китай скрывая реальных российских получателей.

Мистера Кана обвиняют в неоднократном экспорте секретных технологий в Россию до, во время и после неспровоцированного вторжения России в Украину,

– сказал помощник генерального прокурора Мэттью Глен Олсен из отдела национальной безопасности Минюста.

По версии следствия, Кан организовал поставки полупроводников из Тайваня в Россию, даже после отказа тайваньской компании прямо экспортировать их. Он также консультировал российскую компанию "Элвис" и продолжал сотрудничество с ней после введения санкций.

Новый пакет санкций против России не за горами

Европейский Союз активно работает над разработкой новых санкций против России, которые планируют одобрить до 24 февраля 2024 года – то есть ко второй годовщине полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

По информации Bloomberg, обсуждение нового пакета санкций предусматривает дополнительные торговые ограничения и меры, направленные на предотвращение обхода санкций Россией через третьи страны или компании.

Послы стран-членов ЕС обсуждали возможные санкции, рассматривая различные варианты поддержки Украины в долгосрочной перспективе, но достижение консенсуса относительно нового пакета может быть сложным, учитывая, что предыдущий – требовал длительных переговоров.

ЕС также рассматривает создание нового фонда для военной поддержки Украины, что мог бы обновить или заменить Европейский фонд мира (EPF), через который страны-члены получают возмещение за оружие, направленное Украине.

Размер EPF был увеличен несколько раз, но любое решение о выделении средств требует единодушной поддержки всех государств-членов, что может усложнить процесс.

Европейская служба внешних действий предложила предоставить EPF ежегодный бюджет в размере около 5 миллиардов евро, но это предложение не получило широкой поддержки среди государств-членов, поэтому ожидается новый документ с альтернативными вариантами.

Добавим, что последний, 12-й пакет санкций ЕС против России, был принят 18 декабря 2023 года и имел целью ограничить военный потенциал и экономические возможности врага. Он предусматривал новые списки и экономические меры, которые должны ослабить российскую военную машину, свидетельствуя о непоколебимой поддержке Украины в ее борьбе за свободу.

Илью Кана обвиняют в сговоре с целью нарушения закона об экспортном контроле, что может привести к такому решению суда как 20 лет заключения. Этот случай свидетельствует о серьезности, с которой США относятся к контролю за экспортом технологий, особенно в контексте международных санкций.