Перестали кошмарить людей и открыли "участки": чем заканчивается "референдум" в Херсоне
В Херсонской области оккупанты наконец перестали ходить по квартирам людей для проведения своего "референдума". Они открыли "участки" и сообщают, что 64% жителей проголосовали.
Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее сообщалось, что оккупанты сообщили о явке 90% в Луганской области, что физически невозможно.
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В Херсонской области открыли "участки"
Молчанов отметил, что в последний день безумия, то есть "референдумов", оккупанты прекратили кошмарить людей, ходить по их квартирам. Открыли "участки", которых гораздо меньше по сравнению с тем, когда проходят выборы в Украине. Около них нет скоплений, но какие-то неизвестные люди приходят, хотя не понятно, откуда они знают, куда именно идти, ведь никаких приглашений не было.
Оккупанты сообщают, что уже проголосовали 64% жителей Херсонщины. Впрочем, не сообщают, какое же самое количество. Хотя они говорят, что в россии проголосовали 29 тысяч жителей области, выехавших туда. Хотя там любой может сказать, что он херсонец,
– заметил херсонский активист.
Он добавил, что ранее оккупанты сообщали о том, что в регионе проживает 750 тысяч избирателей. Поэтому от этого числа они и рассчитывают проценты.
Есть такие, кто голосует несколько раз
Херсонский активист продолжил, что есть и голосовавшие несколько раз. В частности, хвастался тем, что он сделал это 7 раз. Это происходит потому, что нет никакого перекрестного контроля. Есть примитивные списки, однако, если человек у них не записан, то его легко туда допишут.
"Интересно, что херсонская оккупационная администрация сообщала, что все члены комиссии проинструктированы, чтобы ни в коем случае не допускать двойного голосования, потому что за это будет административная ответственность. При этом технических средств контроля у них нет никаких", – подчеркнул он.
Оккупантов легко будет поймать на лжи
По словам Молчанова, после объявления результатов оккупантов будет легко поймать на лжи. Украина будет должна доказать странам Запада о фиктивности этих "референдумов". До полномасштабного вторжения на территории области проживал 1 миллион человек. Количество ВПЛ в Украине и тех, кто выехал за пределы страны, будет больше, чем количество избирателей, о котором скажут россияне.
Думаю, что после того, как они уже озвучили количество 64%, что бы они дальше ни делали, их можно будет поймать на лжи,
– подытожил херсонский активист.
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