Ни из Украины, ни из России: Лукашенко рассказал, как узнал о вагнеровцах в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что Украина не информировала его о приезде боевиков "Вагнера" в Белоруссию летом 2020 года. Информацию о вагнеровцах самопровозглашенный президент получил якобы от своих спецслужб.

Как заявил белорусский диктатор в интервью, ему доложили о прибытии вооруженных людей из России. Произошло это, как только они пересекли границу.

Важно Зеленский к этому вовсе не причастен, – Лукашенко прокомментировал дело "вагнеровцев"

Информирования из Украины или России не было

Лукашенко назвал абсолютной ложью то, что о приезде "вагнеровцев" Лукашенко известил кто-то из украинского правительства.

Никто из украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы. Комитет государственной безопасности, который контролировал путь "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил,

– подчеркнул самопровозглашенный президент.

Как происходило задержание вагнеровцев

По его словам, когда боевики заселились в гостиницу, Лукашенко дал команду их задержать. После этого о выдаче "вагнеровцев" попросила и Россия, и Украина. Он утверждает, что тогда пригласил своего старшего сына, который на тот момент работал в должности помощника президента по национальной безопасности, и послал его к задержанным, чтобы спросить, куда они хотят ехать.

Вероятный диалог Лукашенко со старшим сыном Виктором:

Виктор Лукашенко: Папа, они хотят в Россию.

Александр Лукашенко: Все? Там же, по-моему, 6 граждан Украины. Все хотят в Россию?

Виктор Лукашенко: Да.

Александр Лукашенко: Ты украинцам задавал вопросы?

Виктор Лукашенко: Они говорят: только в Россию.

Александр Лукашенко: Хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они захотят.

После этого, как утверждает диктатор, сын Виктор отвез вагнеровцев в Россию. По дороге боевиков накормили и напоили, а те извинились и даже попросили еще когда-то приехать в Беларусь, но уже с туристическими целями

Сын мне позвонил, я говорю: мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все,

– сказал Лукашенко.

Что известно о вагнеровцах? Частная военная компания "Вагнера" – неофициальная военная организация, которая якобы не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. Однако в СБУ отмечают, что это не просто "частная армия", а одно из подразделений на службе разведки Минобороны России. Среди членов группы СБУ обнаружила наемников, которые не только принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году, но и были ее инициаторами. На их совести уже немало преступлений, совершенных на территории Украины.

Задержание вагнеровцев: главное