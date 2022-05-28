Ни о чем не мечтают, ничего не хотят, – Гайдай о людях, которые до сих пор ждут "русского мира"

К сожалению, в Луганской области есть ориентировочно 2% людей, которые ждут "русский мир", несмотря на все те ужасы, которые оккупанты совершали в Украине. По словам главы ОВА Сергея Гайдая, они ничего не хотят от жизни, ведь просто привыкли плыть по течению.

На Луганщине до сих пор осталось чуть более 40 тысяч человек. По словам Гайдая, почему они сделали выбор не эвакуироваться.

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Эвакуацию силой не проводят

Гайдай рассказал, что оставшиеся на Луганщине люди преимущественно находятся в укрытиях. Кто живет в подвалах, а кто - в бомбоубежищах. Да, мирные жители пытаются укрыться от вражеских обстрелов и не погибнуть.

Глава ОВА отметил, что здесь главное, что Россия проводит депортацию людей, а Украина – эвакуацию.

Мы не можем силой вытаскивать людей из их временных хранилищ и отправлять в другие области, где они будут жить мирной жизнью, без обстрелов, и где им волонтеры будут предоставлять бесплатно и крышу над головой, и еду, и вещи, и медицинское обеспечение,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что украинцы, выехавшие из Луганщины, могут дождаться победы нашего государства в безопасном месте или начать строить новую жизнь. Однако сейчас эвакуация с каждым днем происходит все труднее и труднее. Ведь количество вражеских обстрелов растет. В результате этого растут и разрушения.

Гайдай добавил, что кафиры полностью обстреливают трассу Лисичанск – Бахмут. Поэтому каждая поездка за людьми – это риск жизни водителей.

"Обстрелы постоянные. Обстреливаются все города. Даже вчера, когда привезли гуманитарные грузы в центр гуманитарной помощи в Лисичанске, к сожалению, был обстрел. Слава Богу, никто не пострадал, но две машины вышли из строя, здание повреждено", - заметил глава ОВА .

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Люди находятся в подвалах без воды и электричества

Гайдай подчеркнул, что российская армия обстреливает и гуманитарные центры, и больницы, и школы. Однако местные власти пытаются обеспечить людей, которые не захотели эвакуироваться, гуманитарными наборами, генераторами, павербанками, лекарствами, питьевой водой и т.д.

"Вся инфраструктура электроснабжения разбита полностью, также прекратили подавать газ, потому что тоже разбита инфраструктура. Поэтому люди находятся в подвалах без воды, без газа, без электричества и могут набрать воду только там, где мы поставили огромные вместимости, куда подвозим воду", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что в Северодонецк и Лисичанск привезут таблетки для фильтрации воды и специальные фильтры, чтобы была возможность пить даже из реки в случае критической необходимости.

Гайдай отметил, что людей, решивших не эвакуироваться, условно можно разделить на 3 категории.

Пожилые люди, которые говорят, что здесь родились, поэтому и умрут. Они не хотят никуда уезжать из своих родных домов.

Люди, которые пренебрегают собственной безопасностью. По словам Гайдая, они считают, что все снаряды пролетят мимо и их не тронут. Однако такие люди меняют свое мнение, когда в их дом прилетает вражеская авиабомба или видят тело своего убитого соседа, вышедшего за гуманитарным набором и попавшего под обстрел кафиров.

Люди, которые ждут "русского мира".

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Тем, кто ждет "русский мир", ничего не нужно

Гайдай отметил, что тех 2% мирных жителей, которые ждут "русский мир", к сожалению сработали прокремлевская пропаганда. В то же время кафиров ждут не бизнесмены или люди с приличной зарплатой.

Никогда человек, который начал зарабатывать деньги, увидел свет, поездил где-то по Европе, смог себе накопить какой-то капитал, приобрести автомобиль, сделать ремонт в квартире, то есть начал нормально жить, никогда не примет тот "русский мир". Потому что это – мародеры, убийцы,

– подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что человек, увидевший мир, не будет подвергать самого себя полной изоляцией, ведь ему это не нужно. В то же время есть часть тех, кто не очень социально ответственен.

"Прослойка людей, которые не хотят ничего в этой жизни. Им не нужны какие-то Рим, Париж, Венеция. Им ничего не нужно вообще. Они ни о чем не мечтают, ничего не хотят достигать в этой жизни, просто плывут течением", - заметил Качи.

По его словам, сторонникам "русского мира" гораздо лучше вернуться в Советский Союз, ведь тогда было проще: пришел, отработал на какой-то работе, не важно хорошо или плохо, однако в конце месяца получил свою зарплату. Больше их ничего не интересует.

"И телевизор включить, потому что там расскажут, какие крутые, какие мощные, как будут грабить другие страны. И вот они сидят с пивом, с семечками перед телевизором в каких-то засаленных футболках, дырявых штанах, но их все полностью устраивает", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай подытожил, что именно таково и есть истинное лицо адепта "русского мира".

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