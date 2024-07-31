Ни один дрон не достиг цели: последствия и масштабы второй волны атаки на Киев

Утром 31 июля, враг продолжил атаковать столицу ударными беспилотниками. Во время второй волны – ни одна из целей не достигла цели.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Заметим, что утренняя атака врага стала продолжением ночной, когда враг запустил на столицу более 30 дронов.

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"Во время утренней, второй волны воздушного удара дронами, вражеские БпЛА продолжили атаковать Киев волнами с определенных направлений. Но ни один беспилотник своей цели не достиг", – говорится в сообщении.

Уничтожено еще несколько беспилотников

В КГВА сообщили, что во время отражения второй волны атаки, защитники уничтожили еще несколько вражеских беспилотников.

А всего, с ночи в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более 40 БПЛА.

При этом отмечают, что точные цифры по количеству уничтоженных "Шахедов" сообщат Воздушные Силы.

"В условиях такой плотной и массированной воздушной атаки, наши силы и средства противовоздушной обороны отработали просто на отлично", – отметил Сергей Попко.

На Киевщине обломки упали на дом

По данным КГВА, в Киеве на эту минуту предварительно без жертв и разрушений.

При этом в ГСЧС сообщили, что во время отражения ночной атаки, в Киевской области зафиксировано падение обломков на дом.

"В Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом Здание частично разрушено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар.



Удар вражеского дрона вызвал возгорание жилого дома / Фото ГСЧС

Атака на Киев: главное