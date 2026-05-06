Ту личность интересует только один парад, – Зеленский сказал, как прошло "перемирие" 6 мая

Украина объявила перемирие 5 и 6 мая. В то же время российское политическое руководство не поддержало такую инициативу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как прошло перемирие в Украине 6 мая?

По словам главы государства, Украина предложила России полное прекращение огня, однако в ответ получила только новые удары и атаки.

Сегодня фактически весь день, фактически каждый час из разных наших областей сообщения об ударах. Донецкая, Харьковская, Днепровская, Сумы, Сумская, Черниговская области, Запорожье, Херсон,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что оккупационная армия не прекратила ни одного вида своей военной активности. Украина, говорит Зеленский, будет действовать зеркально и, в зависимости от развития ситуации ночью и на следующий день, принимать решение о дальнейших справедливых шагах.

Зеленский добавил, что Киев передал четкую позицию Москве о прекращении огня и переходе к дипломатии.

"Россия получила от нас четкое предложение по тишине и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же то одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело", – отметил президент.

Украина готова работать ради мира и стремится достойно завершить войну. В то же время Россия, по словам Зеленского, дошла до ситуации, когда проведение ее главного парада зависит от действий Украины. Это и является сигналом, что эту войну надо завершать.

Важно! Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Канала объяснил, что Украина воспользовалась моментом и очень вовремя объявила перемирие первой. Россияне, говорит политолог, нарушили его, поэтому Киев имеет полное право атаковать Россию 9 мая. В то же время он добавил, что удары по Москве маловероятны, однако из-за паники российского диктатора и массового стягивания систем ПВО в столицу НПЗ, оборонные предприятия и другие стратегические объекты очень уязвимы.



В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко озвучил 24 Каналу мнение, что Украина обязательно атакует столицу России – это будет ответ на циничные и жестокие атаки оккупационной армии на украинское гражданское население.

Перемирие: последние новости

Советник руководителя Офиса Президента Дмитрий Литвин заявил, что Украина еще окончательно не приняла решение, соглашаться ли на инициативу Путина о перемирии 9 мая. В ОП добавили, что ключевым фактором все же являются действия России, поскольку Киев будет действовать зеркально.

Несколько ранее Владимир Зеленский сообщал, что перемещение российских систем ПВО, в частности, чтобы защитить столицу и Кремль от атаки дронов во время парада 9 мая, значительно расширяет возможности для украинских действий.

По состоянию на обед 6 мая Россия сорвала режим прекращения огня, осуществив 1 820 нарушений. Говорится об обстрелах, штурмах и авиационных ударах. Зеленский заявил, что Украина готовит жесткий ответ на такие действия.